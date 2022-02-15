https://ria.ru/20220215/bashmet-1772743070.html

Сочи готовится принять Зимний фестиваль искусств Башмета

Сочи готовится принять Зимний фестиваль искусств Башмета - РИА Новости, 15.02.2022

Сочи готовится принять Зимний фестиваль искусств Башмета

Открытие XV Зимнего международного фестиваля искусств под руководством народного артиста Юрия Башмета состоится в Сочи 16 февраля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T07:10

2022-02-15T07:10

2022-02-15T07:10

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сочи

юрий башмет

зимний фестиваль искусств юрия башмета

музыка

игорь бутман

константин хабенский

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СОЧИ, 15 фев – РИА Новости. Открытие XV Зимнего международного фестиваля искусств под руководством народного артиста Юрия Башмета состоится в Сочи 16 февраля, сообщает пресс-служба Русского концертного агентства.Фестиваль будет проходить на сцене Зимнего театра и завершится 27 февраля. За эти дни на сцене выступят мировые артисты джаза, балета, театра и кино. Традиционно фестиваль откроется спектаклем Константина Хабенского "Не покидай свою планету".В этом году тема фестиваля – "Мировые премьеры и лучшее за 15 лет". "Так, фестиваль объединит прошлое, настоящее и даже будущее, искусно соединяя в своей программе всемирно известные шедевры и произведения, которые были созданы специально по заказу и для фестиваля", - рассказали в пресс-службе концертного агентства.Участниками мероприятия станут Макс Эммануэль Ценчич (контратенор, Австрия), Игорь Бутман, Эмир Кустурица и No Smoking Orchestra (Сербия), Серхио Берналь (Национальный балет Испании), а также Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Андрей Мерзликин, Владимир Кошевой и другие.Зимний международный фестиваль искусств в Сочи был создан Юрием Башметом в 2008 году.

https://ria.ru/20210228/sochi-1599160130.html

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новости культуры, сочи, юрий башмет, зимний фестиваль искусств юрия башмета, музыка, игорь бутман, константин хабенский, эмир кустурица, сергей гармаш