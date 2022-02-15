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Сочи готовится принять Зимний фестиваль искусств Башмета
Сочи готовится принять Зимний фестиваль искусств Башмета - РИА Новости, 15.02.2022
Сочи готовится принять Зимний фестиваль искусств Башмета
Открытие XV Зимнего международного фестиваля искусств под руководством народного артиста Юрия Башмета состоится в Сочи 16 февраля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T07:10
2022-02-15T07:10
2022-02-15T07:10
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СОЧИ, 15 фев – РИА Новости. Открытие XV Зимнего международного фестиваля искусств под руководством народного артиста Юрия Башмета состоится в Сочи 16 февраля, сообщает пресс-служба Русского концертного агентства.Фестиваль будет проходить на сцене Зимнего театра и завершится 27 февраля. За эти дни на сцене выступят мировые артисты джаза, балета, театра и кино. Традиционно фестиваль откроется спектаклем Константина Хабенского "Не покидай свою планету".В этом году тема фестиваля – "Мировые премьеры и лучшее за 15 лет". "Так, фестиваль объединит прошлое, настоящее и даже будущее, искусно соединяя в своей программе всемирно известные шедевры и произведения, которые были созданы специально по заказу и для фестиваля", - рассказали в пресс-службе концертного агентства.Участниками мероприятия станут Макс Эммануэль Ценчич (контратенор, Австрия), Игорь Бутман, Эмир Кустурица и No Smoking Orchestra (Сербия), Серхио Берналь (Национальный балет Испании), а также Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Андрей Мерзликин, Владимир Кошевой и другие.Зимний международный фестиваль искусств в Сочи был создан Юрием Башметом в 2008 году.
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новости культуры, сочи, юрий башмет, зимний фестиваль искусств юрия башмета, музыка, игорь бутман, константин хабенский, эмир кустурица, сергей гармаш
Сочи готовится принять Зимний фестиваль искусств Башмета
Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета откроется в Сочи 16 февраля
СОЧИ, 15 фев – РИА Новости. Открытие XV Зимнего международного фестиваля искусств под руководством народного артиста Юрия Башмета состоится в Сочи 16 февраля, сообщает пресс-служба Русского концертного агентства.
Фестиваль будет проходить на сцене Зимнего театра и завершится 27 февраля. За эти дни на сцене выступят мировые артисты джаза, балета, театра и кино. Традиционно фестиваль откроется спектаклем Константина Хабенского "Не покидай свою планету".
"В этом году я могу сказать, что жду фестиваль особенно, ведь это будет юбилейный, уже пятнадцатый фестиваль! И я очень счастлив, что он по-прежнему существует именно как фестиваль искусств", - приводятся в релизе слова Башмета.
В этом году тема фестиваля – "Мировые премьеры и лучшее за 15 лет". "Так, фестиваль объединит прошлое, настоящее и даже будущее, искусно соединяя в своей программе всемирно известные шедевры и произведения, которые были созданы специально по заказу и для фестиваля", - рассказали в пресс-службе концертного агентства.
Участниками мероприятия станут Макс Эммануэль Ценчич (контратенор, Австрия), Игорь Бутман, Эмир Кустурица и No Smoking Orchestra (Сербия), Серхио Берналь (Национальный балет Испании), а также Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Андрей Мерзликин, Владимир Кошевой и другие.
Зимний международный фестиваль искусств в Сочи был создан Юрием Башметом в 2008 году.