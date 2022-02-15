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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220215/bashmet-1772743070.html
Сочи готовится принять Зимний фестиваль искусств Башмета
Сочи готовится принять Зимний фестиваль искусств Башмета - РИА Новости, 15.02.2022
Сочи готовится принять Зимний фестиваль искусств Башмета
Открытие XV Зимнего международного фестиваля искусств под руководством народного артиста Юрия Башмета состоится в Сочи 16 февраля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T07:10
2022-02-15T07:10
культура
новости культуры
сочи
юрий башмет
зимний фестиваль искусств юрия башмета
музыка
игорь бутман
константин хабенский
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СОЧИ, 15 фев – РИА Новости. Открытие XV Зимнего международного фестиваля искусств под руководством народного артиста Юрия Башмета состоится в Сочи 16 февраля, сообщает пресс-служба Русского концертного агентства.Фестиваль будет проходить на сцене Зимнего театра и завершится 27 февраля. За эти дни на сцене выступят мировые артисты джаза, балета, театра и кино. Традиционно фестиваль откроется спектаклем Константина Хабенского "Не покидай свою планету".В этом году тема фестиваля – "Мировые премьеры и лучшее за 15 лет". "Так, фестиваль объединит прошлое, настоящее и даже будущее, искусно соединяя в своей программе всемирно известные шедевры и произведения, которые были созданы специально по заказу и для фестиваля", - рассказали в пресс-службе концертного агентства.Участниками мероприятия станут Макс Эммануэль Ценчич (контратенор, Австрия), Игорь Бутман, Эмир Кустурица и No Smoking Orchestra (Сербия), Серхио Берналь (Национальный балет Испании), а также Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Андрей Мерзликин, Владимир Кошевой и другие.Зимний международный фестиваль искусств в Сочи был создан Юрием Башметом в 2008 году.
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новости культуры, сочи, юрий башмет, зимний фестиваль искусств юрия башмета, музыка, игорь бутман, константин хабенский, эмир кустурица, сергей гармаш
07:10 15.02.2022
 
Сочи готовится принять Зимний фестиваль искусств Башмета

Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета откроется в Сочи 16 февраля

© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКАЗимний Международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи
Зимний Международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА
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СОЧИ, 15 фев – РИА Новости. Открытие XV Зимнего международного фестиваля искусств под руководством народного артиста Юрия Башмета состоится в Сочи 16 февраля, сообщает пресс-служба Русского концертного агентства.
Фестиваль будет проходить на сцене Зимнего театра и завершится 27 февраля. За эти дни на сцене выступят мировые артисты джаза, балета, театра и кино. Традиционно фестиваль откроется спектаклем Константина Хабенского "Не покидай свою планету".
"В этом году я могу сказать, что жду фестиваль особенно, ведь это будет юбилейный, уже пятнадцатый фестиваль! И я очень счастлив, что он по-прежнему существует именно как фестиваль искусств", - приводятся в релизе слова Башмета.
В этом году тема фестиваля – "Мировые премьеры и лучшее за 15 лет". "Так, фестиваль объединит прошлое, настоящее и даже будущее, искусно соединяя в своей программе всемирно известные шедевры и произведения, которые были созданы специально по заказу и для фестиваля", - рассказали в пресс-службе концертного агентства.
Участниками мероприятия станут Макс Эммануэль Ценчич (контратенор, Австрия), Игорь Бутман, Эмир Кустурица и No Smoking Orchestra (Сербия), Серхио Берналь (Национальный балет Испании), а также Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Андрей Мерзликин, Владимир Кошевой и другие.
Зимний международный фестиваль искусств в Сочи был создан Юрием Башметом в 2008 году.
Концерт-открытие Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля 2021, 08:00Культура
От балета до Башмета: зимний фестиваль искусств в Сочи
 
КультураНовости культурыСочиЮрий БашметЗимний фестиваль искусств Юрия БашметаМузыкаИгорь БутманКонстантин ХабенскийЭмир КустурицаСергей Гармаш
 
 
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