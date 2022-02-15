https://ria.ru/20220215/aktsii-1772826950.html

Российский рынок акций вырос более чем на один процент

Российский рынок акций вырос более чем на один процент - РИА Новости, 15.02.2022

Российский рынок акций вырос более чем на один процент

Российский рынок акций растет более чем на 1% на старте утренней сессии вторника в надежде на стабилизацию геополитического фона, следует из динамики торгов. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T07:22

2022-02-15T07:22

2022-02-15T07:22

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости Российский рынок акций растет более чем на 1% на старте утренней сессии вторника в надежде на стабилизацию геополитического фона, следует из динамики торгов.Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.06 мск повышается на 1,2%, до 3523,22 пункта.Нефть марки Brent дешевеет на 0,65%, до 95,85 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы торгуются в символическом плюсе.Московская биржа с 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 7.00 до 23.50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).

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экономика, московская биржа, brent, москва, россия, цены на нефть