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Умер актер из фильма "Сволочи"

Умер заслуженный артист России Геннадий Митрофанов - РИА Новости, 15.02.2022

Умер актер из фильма "Сволочи"

Советский и российский актер театра и кино Геннадий Митрофанов умер в возрасте 81 года. Об этом сообщается на сайте Всероссийского общества глухих. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T12:37

2022-02-15T12:37

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Советский и российский актер театра и кино Геннадий Митрофанов умер в возрасте 81 года. Об этом сообщается на сайте Всероссийского общества глухих.Уточняется, что артист скончался после продолжительной болезни.Геннадий Митрофанов родился в 1940 году в поселке Порт Ильича в Азербайджане. В два года из-за простуды он потерял слух. Более 50 лет актер проработал в московском Театре мимики и жеста, где играл в спектаклях "Где Чарли?", "Ромео и Джульетта" и "Вишневый сад". Известен также по ролям в фильмах "Борис Годунов", "Бегущая по волнам" и "Сволочи".Кроме того, Митрофанов выступал в жанрах пантомимы и клоунады: в его послужном списке числятся несколько наград, в том числе Гран-при Международного фестиваля клоунады в Киеве. В 1994 году актеру присвоили звание "Заслуженный артист Российской Федерации".

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азербайджан, киев, общество