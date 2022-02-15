https://ria.ru/20220215/afganistan-1772859970.html

Спасатель из Москвы рассказал о событиях Афганской войны

Спасатель из Москвы рассказал о событиях Афганской войны - РИА Новости, 15.02.2022

Спасатель из Москвы рассказал о событиях Афганской войны

Драматических событий в жизни Михаила Барыбина столько, что можно роман написать или снять полнометражный фильм: служил в знаменитом 345-м гвардейском... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T11:20

2022-02-15T11:20

2022-02-15T11:20

валерий востротин

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литва

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большой театр

весна

воздушно-десантные войска россии

общество

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости, Светлана Самсонова. Драматических событий в жизни Михаила Барыбина столько, что можно роман написать или снять полнометражный фильм: служил в знаменитом 345-м гвардейском парашютно-десантном полку в Афганистане, чудом уцелел при подрыве БМП и на руках вынес раненого друга, а когда от него ушла жена, один воспитывал дочь и сына. Михаил больше 20 лет работает спасателем в Москве, на его счету сотни спасенных жизней. Он рассказал РИА Новости, как оказался в Афгане и почему стал спасателем, о настоящей любви и дружбе.День памяти воинов-интернационалистов отмечается в России 15 февраля. В этот день исполняется 33 года со дня окончания вывода советских войск из Афганистана.Никто кроме насМихаил Барыбин живет в Новомосковске Тульской области, но работает за 250 километров от дома - в пожарно-спасательном центре в Москве. До места службы добирается более 2 часов на машине. Говорит, что привык. Да и ездить нужно не каждый день, а когда дежурство. Спасателем он работает больше 20 лет. Сначала в Воркуте в горноспасательной части вытаскивал шахтеров из шахт, где произошли обвалы или возгорания, потом его пригласили в военизированный горноспасательный отряд быстрого реагирования, который создавался в Новомосковске. Отряд выполнял сложнейшие операции в разных уголках страны. Сколько человек спас за эти годы, он считать не берется."Почему пошел в спасатели? Никто кроме нас", - улыбается Михаил. Этому девизу ВДВ он следует всю свою жизнь."Я с детства мечтал стать десантником. За полгода до призыва в армию занялся парашютным спортом. И до этого занимался боксом, другими видами спорта. И очень надеялся, что служить меня отправят в Афганистан",- рассказывает Барыбин.Он родился и вырос в Воркуте, отсюда ушел в 1986 году в армию. В учебной части в Литве прошел подготовку не только физическую, но и по специальности: в афганском Баграме он оказался уже готовым корректировщиком артиллерийского огня. Родителям сказал, что служит в Германии в выдуманном им городе Баграмсбурге. Только через полгода они узнали, где на самом деле находится сын."Они расстроились, конечно. Я попал в 345-й гвардейский парашютно-десантный полк. Это самая боевая единица советской армии в Афганистане была. Мы там шороху наводили благодаря командиру Валерию Востротину. Полк дислоцировался рядом с аэродромом, мы его охраняли", - рассказывает Михаил.Спас друга и взял "языка"Барыбин попал в самоходно-артиллерийскую батарею, и так получилось, что в ней же служил его друг из Воркуты, тоже Михаил, которого призвали на полгода раньше. Правда, по словам ветерана, с товарищем он успел поучаствовать всего в нескольких операциях, после ранения его комиссовали."Мы с ним отправились на разведку в Чарикарскую долину, шли через кладбище утром рано и попали в засаду. Мишаню ранило: две пули зашли под бронежилет. Я думал, что все, подстрелили. Весна была, грязь, но вытащил его, рота прикрывала. Вызвали артиллерию, она подавила все точки "духов", вызвали вертушку (вертолет – ред.). Мишку забрали в Ташкент, в госпиталь, потом его комиссовали. А встретились с ним уже в Воркуте, в шахте, тоже в спасательной части работал", - рассказывает Барыбин.Михаил Барыбин за службу в Афганистане награжден медалями "За отвагу", "За боевые заслуги" и афганским орденом "За храбрость". "В Хосте (провинция в Афганистане – ред.) большая армейская операция была, большое количество складов взяли, боеприпасов. Правда, ребята пострадали некоторые. За проявленное мужество, героизм был награжден медалью "За отвагу", - рассказывает он.Орден "За храбрость" Михаил получил за то, что взял в плен разведчика: он с товарищами отправился за водой в ущелье, а на обратном пути увидел душмана. Десантник, сам того не зная, побежал за ним по минному полю, догнал, связал и передал командованию. А потом пришло представление к награде.За полтора года пребывания в Афганистане он ни разу не был серьезно ранен, только царапины. Хотя однажды его БМП, когда колонна шла на Джелалабад, подорвалась на фугасе, машина опрокинулась и упала в ущелье. Тогда командиру роты оторвало ступню, у водителя были перебиты ноги, еще один член экипажа погиб, а Михаила выбросило на дорогу, отделался синяками.Демобилизовался Барыбин в середине 1987 года, за несколько месяцев до знаменитой операции "Магистраль", целью которой было разблокировать дорогу, соединяющую столицу провинции Пактия Гардез и город Хост. В бою за высоту 3234 в январе 1988-го насмерть стояла ставшая знаменитой 9-я рота 345-го гвардейского парашютно-десантного полка. Барыбин знаком с теми, кто оборонял стратегически важную высоту, участвовал с ними в боевых операциях. И каждый год 11 февраля, в день вывода полка из Афганистана, у Большого театра в Москве десантники встречаются, вспоминают афганские события, погибших товарищей.На гражданкеПосле Афгана Михаил вернулся домой, устроился на шахту, женился, у него появились сын и дочка. Вместе с семьей, когда уже стал спасателем, перебрался из Воркуты в Новомосковск. И здесь семейное счастье рухнуло – супруга, чье имя Барыбин даже называть не хочет, бросила его и детей. Младшая дочь Катя тогда только в детский сад ходила. И ему пришлось учиться готовить, заплетать косички, в общем быть и за маму, и за папу. Михаил признается, что ему очень помогли его родители, которые тоже переехали из Воркуты, и когда он бывал в командировках, они сидели с детьми или забирали их к себе.Через несколько лет отец-одиночка познакомился на детской площадке с Верой, которая одна воспитывала маленького сына. Вместе они уже 16 лет. Дети уже выросли, дочка работает в Москве, младший сын учится в университете. А самый старший Олег стал, как и отец, спасателем, но 5 лет назад у него, здорового и сильного парня, вдруг остановилось сердце."Врачи сказали, что это очень редкий случай – один на 900. Работали вместе, каждый год проходил медкомиссию. Сейчас бы ему было 33 года", - говорит Барыбин.Пережить утрату помогла любимая жена и работа. Михаил не раз становился героем журналистских публикаций о спасенных им и его коллегами детях, взрослых и различных животных – от кошек до ужей. "Один из запомнившихся случаев – полуторогодовалая девочка голову просунула в перила кафе на пляже в Строгино. Вызвали спасателей, мы приехали через пару минут. Разжали, спасли, весь пляж аплодировал", - рассказывает спасатель.Сегодня Барыбин не представляет, как бы сложилась его жизнь без службы в Афганистане. Хотя считает, что лучше бы никакой войны и вовсе не было, ведь столько молодых ребят погибло. Но, по его мнению, советские войска с достоинством вышли из проблемного региона, не так, как американцы в прошлом году."Вообще, могли бы там и остаться. Местные жители вспоминают нас в Баграме добрым словом, об этом ребята наши рассказывают, которые бывают там. Говорят, что с нами было лучше. Они и сытые были, и хлебом кормили, и детей подкармливали, а от американцев не дождешься. Говорят, шурави, приезжайте, будем рады", - вспоминает Михаил.

https://ria.ru/20220215/pamyat-1772655832.html

https://ria.ru/20211220/voyna-1764444616.html

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валерий востротин, россия, литва, москва, большой театр, весна, воздушно-десантные войска россии, общество