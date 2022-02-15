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Афганистан хочет наращивать взаимодействие с Россией, заявил глава МИД

Афганистан хочет наращивать взаимодействие с Россией, заявил глава МИД - РИА Новости, 15.02.2022

Афганистан хочет наращивать взаимодействие с Россией, заявил глава МИД

Афганистан рассчитывает расширять взаимодействие с Россией, при этом Кабул и Москва не обсуждали условия признания новой афганской власти, заявил в интервью РИА РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T08:24

2022-02-15T08:24

2022-02-15T08:24

в мире

мохаммад хасан ахунд

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талибан

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КАБУЛ, 15 фев - РИА Новости. Афганистан рассчитывает расширять взаимодействие с Россией, при этом Кабул и Москва не обсуждали условия признания новой афганской власти, заявил в интервью РИА Новости глава МИД во временном правительстве Афганистана Амир Хан Мутаки."Ни Россия, ни мы пока не выдвигали никаких условий для признания, но у нас хорошие отношения. В Кабуле работает посольство России, в Москве открыто посольство Афганистана, особых условий нет. Мы надеемся, что это взаимодействие продолжит развиваться", - сказал Мутаки.В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.В начале сентября 2021 года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20211229/taliban-1765983825.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211229/taliban-1765994269.html

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в мире, мохаммад хасан ахунд, москва, россия, афганистан, талибан, оон