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Афганистан хочет наращивать взаимодействие с Россией, заявил глава МИД
Афганистан хочет наращивать взаимодействие с Россией, заявил глава МИД - РИА Новости, 15.02.2022
Афганистан хочет наращивать взаимодействие с Россией, заявил глава МИД
Афганистан рассчитывает расширять взаимодействие с Россией, при этом Кабул и Москва не обсуждали условия признания новой афганской власти, заявил в интервью РИА РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T08:24
2022-02-15T08:24
в мире
мохаммад хасан ахунд
москва
россия
афганистан
талибан
оон
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КАБУЛ, 15 фев - РИА Новости. Афганистан рассчитывает расширять взаимодействие с Россией, при этом Кабул и Москва не обсуждали условия признания новой афганской власти, заявил в интервью РИА Новости глава МИД во временном правительстве Афганистана Амир Хан Мутаки."Ни Россия, ни мы пока не выдвигали никаких условий для признания, но у нас хорошие отношения. В Кабуле работает посольство России, в Москве открыто посольство Афганистана, особых условий нет. Мы надеемся, что это взаимодействие продолжит развиваться", - сказал Мутаки.В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.В начале сентября 2021 года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20211229/taliban-1765983825.html
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в мире, мохаммад хасан ахунд, москва, россия, афганистан, талибан, оон
08:24 15.02.2022
 
Афганистан хочет наращивать взаимодействие с Россией, заявил глава МИД

Глава МИД Афганистана Мутаки заявил, что Кабул хочет наращивать взаимодействие с Москвой

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАмир Хан Мутаки и представитель политического совета движения Талибан* Шахабуддин Делавар
Амир Хан Мутаки и представитель политического совета движения Талибан* Шахабуддин Делавар - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Амир Хан Мутаки и представитель политического совета движения Талибан* Шахабуддин Делавар. Архивное фото
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КАБУЛ, 15 фев - РИА Новости. Афганистан рассчитывает расширять взаимодействие с Россией, при этом Кабул и Москва не обсуждали условия признания новой афганской власти, заявил в интервью РИА Новости глава МИД во временном правительстве Афганистана Амир Хан Мутаки.
"Ни Россия, ни мы пока не выдвигали никаких условий для признания, но у нас хорошие отношения. В Кабуле работает посольство России, в Москве открыто посольство Афганистана, особых условий нет. Мы надеемся, что это взаимодействие продолжит развиваться", - сказал Мутаки.
В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.
Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
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* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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В миреМохаммад Хасан АхундМоскваРоссияАфганистанТалибанООН
 
 
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