https://ria.ru/20220215/afganistan-1772830084.html
Часть афганских посольств скоро получат деньги, заявил глава МИД
Часть афганских посольств скоро получат деньги, заявил глава МИД - РИА Новости, 15.02.2022
Часть афганских посольств скоро получат деньги, заявил глава МИД
Новые власти Афганистана знают о проблеме с зарплатами в посольствах за рубежом, часть дипломатических миссий вскоре получат деньги, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T08:11
2022-02-15T08:11
2022-02-15T08:11
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КАБУЛ, 15 фев - РИА Новости. Новые власти Афганистана знают о проблеме с зарплатами в посольствах за рубежом, часть дипломатических миссий вскоре получат деньги, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД во временном правительстве Афганистана Амир Хан Мутаки."Мы пытаемся, мы предоставили возможности некоторым посольствам, мы выплатили зарплаты некоторым из них, и еще некоторые получат свои средства скоро", - сказал Мутаки.Чиновник отметил, что на новом правительстве Афганистана лежит ответственность за восстановление полноценной работы дипломатов за рубежом. "У нас есть потенциал сделать это (выплатить деньги) в ближайшем будущем", - добавил он.В посольстве Афганистана в Москве РИА Новости ранее сообщили, что дипмиссия не получает финансовых средств из Кабула ни на какие цели и старается максимально сократить расходы. Собеседник агентства не исключил, что штат придется сократить из-за финансовых трудностей.Сотрудники афганского посольства в Вашингтоне и консульств в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе не получали зарплату с октября после заморозки афганских средств, хранящихся в американских банках на фоне прихода движения "Талибан"* к власти, и просят убежище в США, сообщила газета New York Times.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220215/posolstva-1772823640.html
https://ria.ru/20220215/obvinenie-1772820473.html
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в мире, лос-анджелес, сша, москва, талибан, оон, афганистан
Часть афганских посольств скоро получат деньги, заявил глава МИД
Глава МИД Мутаки пообещал, что часть афганских посольств скоро получат деньги