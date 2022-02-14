https://ria.ru/20220214/zyuganov-1772791489.html

Зюганов отреагировал на возможное признание ЛНР и ДНР

Зюганов отреагировал на возможное признание ЛНР и ДНР - РИА Новости, 14.02.2022

Зюганов отреагировал на возможное признание ЛНР и ДНР

Ситуация на Украине тревожная и принятие на заседании Госдумы любого из проектов по обращению о необходимости признания ЛНР и ДНР будет шагом вперед, заявил РИА РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T19:57

2022-02-14T19:57

2022-02-14T20:05

в мире

ситуация в днр и лнр

госдума рф

украина

кпрф

геннадий зюганов

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ситуация на Украине тревожная и принятие на заседании Госдумы любого из проектов по обращению о необходимости признания ЛНР и ДНР будет шагом вперед, заявил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вопрос обращения к президенту по признанию ДНР и ЛНР будет рассмотрен во вторник на основе рейтингового голосования. На голосование вынесут два проекта по обращению к президенту о необходимости признания республик, принят будет вариант, который при рейтинговом голосовании наберёт наибольшее количество голосов."Ситуация на Украине действительно очень тревожная. Наша инициатива давно известна, мы с ней выступали много раз. Принятие любого из них (проектов по обращению к президенту - ред.) – это шаг вперед. Времени нет тянуть", - сказал Зюганов.Депутаты Госдумы от КПРФ 19 января в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.Также 14 февраля депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД РФ относительно проекта постановления КПРФ.

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, госдума рф, украина, кпрф, геннадий зюганов