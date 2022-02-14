https://ria.ru/20220214/zyuganov-1772651262.html
Зюганов сообщил, что находится "в рабочем состоянии"
Зюганов сообщил, что находится "в рабочем состоянии" - РИА Новости, 14.02.2022
Зюганов сообщил, что находится "в рабочем состоянии"
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что находится в рабочем состоянии, сегодня ему придут результаты медицинских исследований, после которых станет... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T10:29
2022-02-14T10:29
2022-02-14T10:36
геннадий зюганов
политика
здоровье - общество
кпрф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755963356_0:81:3098:1824_1920x0_80_0_0_7a84f3e3cd12950ac173e72a8953fddc.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что находится в рабочем состоянии, сегодня ему придут результаты медицинских исследований, после которых станет ясно, когда он покинет ЦКБ.В пятницу ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал, что лидер партии находится в ЦКБ с симптомами ОРВИ, компьютерная томография не показала признаков поражения легких. Пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко сообщал РИА Новости, что политик по рекомендации лечащего врача принял решение пройти 2-3-дневную профилактику."Чувствую себя абсолютно нормально. Нормальное рабочее состояние. Сегодня посмотрим результаты медицинских исследований, тогда станет ясно", - сказал Зюганов.
https://ria.ru/20220213/zyuganov-1772605120.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755963356_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_24e486bf3517fb16461e13988adeabac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геннадий зюганов, политика, здоровье - общество, кпрф
10:29 14.02.2022 (обновлено: 10:36 14.02.2022)
Зюганов сообщил, что находится "в рабочем состоянии"
Глава КПРФ Зюганов: сегодня будут результаты исследований, по которым назовут дату выписки