https://ria.ru/20220214/zyuganov-1772651262.html

Зюганов сообщил, что находится "в рабочем состоянии"

Зюганов сообщил, что находится "в рабочем состоянии" - РИА Новости, 14.02.2022

Зюганов сообщил, что находится "в рабочем состоянии"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что находится в рабочем состоянии, сегодня ему придут результаты медицинских исследований, после которых станет... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T10:29

2022-02-14T10:29

2022-02-14T10:36

геннадий зюганов

политика

здоровье - общество

кпрф

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что находится в рабочем состоянии, сегодня ему придут результаты медицинских исследований, после которых станет ясно, когда он покинет ЦКБ.В пятницу ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал, что лидер партии находится в ЦКБ с симптомами ОРВИ, компьютерная томография не показала признаков поражения легких. Пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко сообщал РИА Новости, что политик по рекомендации лечащего врача принял решение пройти 2-3-дневную профилактику."Чувствую себя абсолютно нормально. Нормальное рабочее состояние. Сегодня посмотрим результаты медицинских исследований, тогда станет ясно", - сказал Зюганов.

https://ria.ru/20220213/zyuganov-1772605120.html

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геннадий зюганов, политика, здоровье - общество, кпрф