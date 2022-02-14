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"Буря в пустыне 2.0". На Украине призвали НАТО повторить прецедент 1991 года

В Раде призвали НАТО повторить прецедент 1991 года - РИА Новости, 14.02.2022

"Буря в пустыне 2.0". На Украине призвали НАТО повторить прецедент 1991 года

Киев должен обратиться к западным странам с просьбой закрыть воздушное пространство над территорией Украины в случае обострения ситуации. Об этом в эфире... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:19

2022-02-14T17:19

2022-02-14T17:22

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Киев должен обратиться к западным странам с просьбой закрыть воздушное пространство над территорией Украины в случае обострения ситуации. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил депутат Верховной рады Роман Костенко.Политик напомнил об операции "Буря в пустыне" в 1991 году, после которой союзники по НАТО ввели над территорией Ирака бесполетную зону без одобрения Совета безопасности ООН.В последнее время отношения России и западных стран стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на источник в Белом доме утверждает, что это случится 16 февраля.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://radiosputnik.ria.ru/20220214/ukraina-1772715078.html

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в мире, украина, верховная рада украины, ирак, операция "буря в пустыне", нато, россия, оон