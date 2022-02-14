Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220214/zhirinovskiy-1772662827.html
Жириновского пока не планируют выписывать из больницы, сообщил источник
Жириновского пока не планируют выписывать из больницы, сообщил источник - РИА Новости, 14.02.2022
Жириновского пока не планируют выписывать из больницы, сообщил источник
Вопрос о выписке лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заболевшего коронавирусом, не рассматривается, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:16
2022-02-14T11:17
распространение коронавируса
здоровье - общество
омикрон-штамм коронавируса
владимир жириновский
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772333915_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_f21e66d15cf1e0315e95599f80d1a8c2.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вопрос о выписке лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заболевшего коронавирусом, не рассматривается, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией.Ранее Минздрав сообщил, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом в ЦКБ 2 февраля, его состояние оценивается как стабильное. В партии также сообщили, что состояние стабильное, Жириновской продолжает работать."Нет, пока о выписке не может быть речи. Идет лечение", - сказал он.
https://ria.ru/20220213/zhirinovskiy-1772566421.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772333915_169:0:2441:1704_1920x0_80_0_0_9ff0cca30226331790478cce6c411def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, омикрон-штамм коронавируса, владимир жириновский, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
11:16 14.02.2022 (обновлено: 11:17 14.02.2022)
 
Жириновского пока не планируют выписывать из больницы, сообщил источник

Источник: Жириновского пока не планируют выписывать из больницы, лечение продолжается

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вопрос о выписке лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заболевшего коронавирусом, не рассматривается, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией.
Ранее Минздрав сообщил, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом в ЦКБ 2 февраля, его состояние оценивается как стабильное. В партии также сообщили, что состояние стабильное, Жириновской продолжает работать.
"Нет, пока о выписке не может быть речи. Идет лечение", - сказал он.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
Вчера, 13:52
ЛДПР призвала не верить сообщениям о смерти Жириновского
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоОмикрон-штамм коронавирусаВладимир ЖириновскийКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала