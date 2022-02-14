https://ria.ru/20220214/zhirinovskiy-1772662827.html

Жириновского пока не планируют выписывать из больницы, сообщил источник

Жириновского пока не планируют выписывать из больницы, сообщил источник - РИА Новости, 14.02.2022

Жириновского пока не планируют выписывать из больницы, сообщил источник

Вопрос о выписке лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заболевшего коронавирусом, не рассматривается, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T11:16

2022-02-14T11:16

2022-02-14T11:17

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коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вопрос о выписке лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заболевшего коронавирусом, не рассматривается, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией.Ранее Минздрав сообщил, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом в ЦКБ 2 февраля, его состояние оценивается как стабильное. В партии также сообщили, что состояние стабильное, Жириновской продолжает работать."Нет, пока о выписке не может быть речи. Идет лечение", - сказал он.

https://ria.ru/20220213/zhirinovskiy-1772566421.html

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2022

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здоровье - общество, омикрон-штамм коронавируса, владимир жириновский, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва