https://ria.ru/20220214/zhirinovskiy-1772662827.html
Жириновского пока не планируют выписывать из больницы, сообщил источник
Жириновского пока не планируют выписывать из больницы, сообщил источник - РИА Новости, 14.02.2022
Жириновского пока не планируют выписывать из больницы, сообщил источник
Вопрос о выписке лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заболевшего коронавирусом, не рассматривается, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:16
2022-02-14T11:16
2022-02-14T11:17
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вопрос о выписке лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заболевшего коронавирусом, не рассматривается, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией.Ранее Минздрав сообщил, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом в ЦКБ 2 февраля, его состояние оценивается как стабильное. В партии также сообщили, что состояние стабильное, Жириновской продолжает работать."Нет, пока о выписке не может быть речи. Идет лечение", - сказал он.
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здоровье - общество, омикрон-штамм коронавируса, владимир жириновский, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
11:16 14.02.2022 (обновлено: 11:17 14.02.2022)
Жириновского пока не планируют выписывать из больницы, сообщил источник
Источник: Жириновского пока не планируют выписывать из больницы, лечение продолжается