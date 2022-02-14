https://ria.ru/20220214/zelenskiy-1772798226.html

Зеленский обратился к нации

Зеленский обратился к нации - РИА Новости, 14.02.2022

Зеленский обратился к нации

Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем госслужащим, которые выехали из страны или планируют уехать, призвал их вернуться в течение 24 часов,... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T20:49

2022-02-14T20:49

2022-02-14T22:05

украина

в мире

европа

владимир зеленский

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КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем госслужащим, которые выехали из страны или планируют уехать, призвал их вернуться в течение 24 часов, потому что народ доверил им "управлять страной и защищать ее"."Я обращаюсь ко всем представителям государства, государственных служащих, народных депутатов всех уровней, которые покинули страну или планируют сделать это в ближайшее время. Вам народ Украины доверил не только управлять государством, а и защищать его, это ваша прямая обязанность в такой ситуации быть вместе с нами, с украинским народом. Я сейчас предлагаю вам в течение 24 часов вернуться на родину и стать плечо к плечу с украинской армией, с нашей дипломатией, с нашим народом", - заявил Зеленский в видеообращении, которое обнародовано в его Telegram-канале в понедельник.Вместе с тем Зеленский обратился к олигархам, которые ранее выехали из Украины. Он сказал, что сегодня каждый проходит тест на гражданина Украины. Президент призвал бизнесменов "пройти такой тест достойно"."Ваша сила не в ваших деньгах, не в самолетах, а в гражданской позиции, которую вы можете проявить. Вернитесь к своим людям и своей стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояния".Украинский президент Владимир Зеленский обратился к украинским СМИ, призвал их работать на Украину, а не на собственников, которые убежали из страны."Важным фронтом является объективное освещение ситуации отечественными СМИ. Сейчас я хочу обратиться к украинским, нашим журналистам. Кое-кому из вас приходится выполнять задания собственников медиа. Большинство из них уже убежали из страны. Работайте на Украину, не на тех, кто убежал", - заявил Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале в понедельник.Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "от Украины и ее армии зависит безопасность всего континента".Он утверждает, что Киев "стремится к миру и хочет решить все вопросы исключительно путем переговоров".Также Зеленский заявил, что Украину пугают большой войной, еще раз назначают дату военного вторжения, это не в первый раз, но, считает украинский лидер, "государство сегодня сильно, как никогда".По его словам, страна уверена в своих вооружённых силах."Сегодня мы четко понимаем все вызовы, которые стоят перед нами, и что с ними делать. Мы уверены в себе, но не самоуверенны. Мы понимаем все риски. Ежедневно. Мы постоянно следим за ситуацией. Просчитываем разные сценарии. Готовим достойные ответы на все возможные агрессивные действия. Мы четко знаем, где рядом с нашими границами рядом чужая армия, ее численность, ее локации, оснащения и ее планы. Нам есть что противопоставить. У нас есть прекрасная армия", - заявил он в видеообращении, опубликованном в понедельник в его Telegram-канале.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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украина, в мире, европа, владимир зеленский