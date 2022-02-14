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Зеленский заявил, что его семья находится рядом с ним
Зеленский заявил, что его семья находится рядом с ним - РИА Новости, 14.02.2022
Зеленский заявил, что его семья находится рядом с ним
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о выезде из страны его родных, заявив, что его семья всегда с ним. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T17:28
2022-02-14T17:42
владимир зеленский
в мире
украина
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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о выезде из страны его родных, заявив, что его семья всегда с ним.Ранее некоторые СМИ сообщили, что семья президента покинула страну."С приятной части начну отвечать: моя семья всегда со мной. Всегда с Украиной. И это без пафоса. Я - президент, моя жена - не просто жена, она первая леди, и должна показывать своим примером, как должны вести себя семьи. Это необязательно для всех остальных… но я считаю, принципиальная вещь. Очень важная для государства, для общества: поддерживать Украину, потому что ты украинец. Гражданин не тот, у кого паспорт, а тот, кто сегодня в Украине", - сказал Зеленский на брифинге. Он добавил, что считает, что мы живем в "великое время".
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владимир зеленский, в мире, украина
17:28 14.02.2022 (обновлено: 17:42 14.02.2022)
 
Зеленский заявил, что его семья находится рядом с ним

Президент Украины Зеленский: моя семья находится всегда со мной

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о выезде из страны его родных, заявив, что его семья всегда с ним.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что семья президента покинула страну.
"С приятной части начну отвечать: моя семья всегда со мной. Всегда с Украиной. И это без пафоса. Я - президент, моя жена - не просто жена, она первая леди, и должна показывать своим примером, как должны вести себя семьи. Это необязательно для всех остальных… но я считаю, принципиальная вещь. Очень важная для государства, для общества: поддерживать Украину, потому что ты украинец. Гражданин не тот, у кого паспорт, а тот, кто сегодня в Украине", - сказал Зеленский на брифинге. Он добавил, что считает, что мы живем в "великое время".
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