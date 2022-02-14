https://ria.ru/20220214/zelenskiy-1772758836.html

Зеленский заявил, что его семья находится рядом с ним

Зеленский заявил, что его семья находится рядом с ним - РИА Новости, 14.02.2022

Зеленский заявил, что его семья находится рядом с ним

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о выезде из страны его родных, заявив, что его семья всегда с ним. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:28

2022-02-14T17:28

2022-02-14T17:42

владимир зеленский

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772769439_0:0:3617:2034_1920x0_80_0_0_6320d6bb0071803726a8dde5fc5ab39f.jpg

КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о выезде из страны его родных, заявив, что его семья всегда с ним.Ранее некоторые СМИ сообщили, что семья президента покинула страну."С приятной части начну отвечать: моя семья всегда со мной. Всегда с Украиной. И это без пафоса. Я - президент, моя жена - не просто жена, она первая леди, и должна показывать своим примером, как должны вести себя семьи. Это необязательно для всех остальных… но я считаю, принципиальная вещь. Очень важная для государства, для общества: поддерживать Украину, потому что ты украинец. Гражданин не тот, у кого паспорт, а тот, кто сегодня в Украине", - сказал Зеленский на брифинге. Он добавил, что считает, что мы живем в "великое время".

https://ria.ru/20211230/tseny-1766220351.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, в мире, украина