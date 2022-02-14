https://ria.ru/20220214/zelenskiy-1772735728.html
Эксперт отметила неочевидную деталь в рукопожатии Зеленского и Шольца
Эксперт отметила неочевидную деталь в рукопожатии Зеленского и Шольца - РИА Новости, 14.02.2022
Эксперт отметила неочевидную деталь в рукопожатии Зеленского и Шольца
Рукопожатие канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского при встрече в Киеве получилось довольно странным, но вряд ли его можно считать... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:53
2022-02-14T15:53
2022-02-14T15:53
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Рукопожатие канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского при встрече в Киеве получилось довольно странным, но вряд ли его можно считать сознательным нарушением протокола, скорее это просто неловкая ситуация, рассказала РИА Новости эксперт по практическому бизнес-этикету и деловому протоколу Татьяна Баранова.Встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского началась в понедельник в Мариинском дворце в центре Киева.Как следует из трансляции, которую вел офис президента Украины, Зеленский встретил Шольца на пороге Мариинского дворца. После рукопожатия, которое выглядело несколько странно, и приветствия они отправились на переговоры."В целом, мы предполагаем, что в деловом мире рукопожатия всегда выглядят одинаково: перпендикулярно полу руку протягивают и пожимают, никто не переворачивает руку в горизонтальное положение. Это первый момент. Второй момент, за кончики пальцев в деловом мире, как и в политике, трясти руку своего собеседника - очень странное решение, так обычно не происходит", - сказала Баранова РИА Новости.Она добавила, что это похоже на рукопожатие с королевой Великобритании Елизаветой II, которая "сознательно протягивает руку таким образом, что остаётся только поддержать ее за пальцы". Однако, по ее мнению, эти ситуации все же не стоит ставить в один ряд."Могу предположить, что это просто какая-то неловкая ситуация, так не было запланировано. Вряд ли это какое-то сознательное нарушение протокола, правил делового этикета и так далее. И чтобы не привлекать внимание к этой ситуации, оба решили оставить все как есть и поприветствовали друг друга", - подчеркнула эксперт.
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в мире, владимир зеленский, олаф шольц, украина, германия
Эксперт отметила неочевидную деталь в рукопожатии Зеленского и Шольца
Эксперт Баранова о рукопожатии Зеленского и Шольца: какая-то неловкая ситуация
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Рукопожатие канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского при встрече в Киеве получилось довольно странным, но вряд ли его можно считать сознательным нарушением протокола, скорее это просто неловкая ситуация, рассказала РИА Новости эксперт по практическому бизнес-этикету и деловому протоколу Татьяна Баранова.
Встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца
и президента Украины Владимира Зеленского
началась в понедельник в Мариинском дворце в центре Киева.
Как следует из трансляции, которую вел офис президента Украины, Зеленский встретил Шольца на пороге Мариинского дворца. После рукопожатия, которое выглядело несколько странно, и приветствия они отправились на переговоры.
"В целом, мы предполагаем, что в деловом мире рукопожатия всегда выглядят одинаково: перпендикулярно полу руку протягивают и пожимают, никто не переворачивает руку в горизонтальное положение. Это первый момент. Второй момент, за кончики пальцев в деловом мире, как и в политике, трясти руку своего собеседника - очень странное решение, так обычно не происходит", - сказала Баранова РИА Новости.
Она добавила, что это похоже на рукопожатие с королевой Великобритании Елизаветой II, которая "сознательно протягивает руку таким образом, что остаётся только поддержать ее за пальцы". Однако, по ее мнению, эти ситуации все же не стоит ставить в один ряд.
"Могу предположить, что это просто какая-то неловкая ситуация, так не было запланировано. Вряд ли это какое-то сознательное нарушение протокола, правил делового этикета и так далее. И чтобы не привлекать внимание к этой ситуации, оба решили оставить все как есть и поприветствовали друг друга", - подчеркнула эксперт.