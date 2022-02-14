Захарова отвела Bloomberg два часа на "покаяние"
Захарова предложила Bloomberg уточнить прогноз о "нападении" России на Украину
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила агентству Bloomberg уточнить прогноз о "нападении" РФ на Украину.
"Мы все помним, что американское агентство Bloomberg опубликовало сообщение о том, что 15 февраля "Россия нападет на Украину". Не хочет это СМД (средство массовой дезинформации) уточнить прогноз?" - написала Захарова в своем Telegram-канале.
11 февраля, 22:27Спасет ли Россия Украину
По ее словам, "осталось пару часов для покаяния перед тем, как Bloomberg превратится в тыкву, а те, кто его использовал для пропаганды войны, - в крыс".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Вчера, 08:00США тащат Украину на войну