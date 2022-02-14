https://ria.ru/20220214/zakharova-1772809758.html

Захарова отвела Bloomberg два часа на "покаяние"

Захарова отвела Bloomberg два часа на "покаяние" - РИА Новости, 14.02.2022

Захарова отвела Bloomberg два часа на "покаяние"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила агентству Bloomberg уточнить прогноз о "нападении" РФ на Украину. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T23:01

2022-02-14T23:01

2022-02-14T23:01

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила агентству Bloomberg уточнить прогноз о "нападении" РФ на Украину."Мы все помним, что американское агентство Bloomberg опубликовало сообщение о том, что 15 февраля "Россия нападет на Украину". Не хочет это СМД (средство массовой дезинформации) уточнить прогноз?" - написала Захарова в своем Telegram-канале.По ее словам, "осталось пару часов для покаяния перед тем, как Bloomberg превратится в тыкву, а те, кто его использовал для пропаганды войны, - в крыс".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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в мире, нато, москва, россия, киев, мария захарова