https://ria.ru/20220214/vzryv-1772796457.html

В Польше прогремел взрыв на фабрике динамита

В Польше прогремел взрыв на фабрике динамита - РИА Новости, 14.02.2022

В Польше прогремел взрыв на фабрике динамита

В Польше прогремел сильный взрыв на фабрике взрывчатых веществ, сообщила радиостанция RMF FM. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T20:27

2022-02-14T20:27

2022-02-14T22:39

в мире

польша

взрыв

силезское воеводство

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ВАРШАВА, 14 фев — РИА Новости. В Польше прогремел сильный взрыв на фабрике взрывчатых веществ, сообщила радиостанция RMF FM."Произошел взрыв на фабрике по производству взрывчатых веществ NitroErg в Крупском Млыне в Силезском воеводстве. Взрыв уничтожил одно из зданий на территории завода", — говорится в сообщении.По данным радиостанции, грохот был слышен в радиусе многих километров."Был такой взрыв, что все затряслось. В 20 километрах от места взрыва стекла тряслись", — рассказал один из очевидцев.Информации о жертвах нет. На месте работают десятки пожарных, на завод направили вертолеты санитарной авиации. Разыскиваются два человека, находившиеся на месте происшествия.Это не первое ЧП на фабриках NitroErg. В январе 2021 года в Беранке также произошел взрыв. Тогда погиб один человек, еще один был ранен. Принадлежащая концерну KGHM фабрика NitroErg — одна из пяти производящих динамит в Европе.

https://ria.ru/20220212/vzryv-1772473420.html

польша

силезское воеводство

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в мире, польша, взрыв, силезское воеводство