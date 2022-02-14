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В Польше прогремел взрыв на фабрике динамита
В Польше прогремел взрыв на фабрике динамита - РИА Новости, 14.02.2022
В Польше прогремел взрыв на фабрике динамита
В Польше прогремел сильный взрыв на фабрике взрывчатых веществ, сообщила радиостанция RMF FM. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T20:27
2022-02-14T22:39
в мире
польша
взрыв
силезское воеводство
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ВАРШАВА, 14 фев — РИА Новости. В Польше прогремел сильный взрыв на фабрике взрывчатых веществ, сообщила радиостанция RMF FM."Произошел взрыв на фабрике по производству взрывчатых веществ NitroErg в Крупском Млыне в Силезском воеводстве. Взрыв уничтожил одно из зданий на территории завода", — говорится в сообщении.По данным радиостанции, грохот был слышен в радиусе многих километров."Был такой взрыв, что все затряслось. В 20 километрах от места взрыва стекла тряслись", — рассказал один из очевидцев.Информации о жертвах нет. На месте работают десятки пожарных, на завод направили вертолеты санитарной авиации. Разыскиваются два человека, находившиеся на месте происшествия.Это не первое ЧП на фабриках NitroErg. В январе 2021 года в Беранке также произошел взрыв. Тогда погиб один человек, еще один был ранен. Принадлежащая концерну KGHM фабрика NitroErg — одна из пяти производящих динамит в Европе.
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в мире, польша, взрыв, силезское воеводство
20:27 14.02.2022 (обновлено: 22:39 14.02.2022)
 
В Польше прогремел взрыв на фабрике динамита

В Польше прогремел взрыв на фабрике динамита NitroErg

© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 14 фев — РИА Новости. В Польше прогремел сильный взрыв на фабрике взрывчатых веществ, сообщила радиостанция RMF FM.
"Произошел взрыв на фабрике по производству взрывчатых веществ NitroErg в Крупском Млыне в Силезском воеводстве. Взрыв уничтожил одно из зданий на территории завода", — говорится в сообщении.
По данным радиостанции, грохот был слышен в радиусе многих километров.
"Был такой взрыв, что все затряслось. В 20 километрах от места взрыва стекла тряслись", — рассказал один из очевидцев.
Информации о жертвах нет. На месте работают десятки пожарных, на завод направили вертолеты санитарной авиации. Разыскиваются два человека, находившиеся на месте происшествия.
Это не первое ЧП на фабриках NitroErg. В январе 2021 года в Беранке также произошел взрыв. Тогда погиб один человек, еще один был ранен. Принадлежащая концерну KGHM фабрика NitroErg — одна из пяти производящих динамит в Европе.
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В миреПольшаВзрывСилезское воеводство
 
 
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