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В СНБО Украины заявили, что не видят предпосылок для "вторжения" России
В СНБО Украины заявили, что не видят предпосылок для "вторжения" России - РИА Новости, 14.02.2022
В СНБО Украины заявили, что не видят предпосылок для "вторжения" России
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит предпосылок широкомасштабного вторжения РФ в ближайшие дни. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T19:19
2022-02-14T19:29
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
россия
совет национальной безопасности и обороны украины
алексей данилов
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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит предпосылок широкомасштабного вторжения РФ в ближайшие дни."Ситуация находится абсолютно под контролем. Мы на сегодняшний день не видим предпосылок, что широкомасштабное вторжение Российской Федерации может происходить 16-го или 17-го числа. Мы этого не видим", - заявил он.Он добавил, что сектор безопасности и обороны страны готов к любым вызовам, которые есть.
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, россия, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов
19:19 14.02.2022 (обновлено: 19:29 14.02.2022)
 
В СНБО Украины заявили, что не видят предпосылок для "вторжения" России

Секретарь СНБО Украины Данилов: предпосылок для "вторжения" России 16 февраля нет

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит предпосылок широкомасштабного вторжения РФ в ближайшие дни.
"Ситуация находится абсолютно под контролем. Мы на сегодняшний день не видим предпосылок, что широкомасштабное вторжение Российской Федерации может происходить 16-го или 17-го числа. Мы этого не видим", - заявил он.
Он добавил, что сектор безопасности и обороны страны готов к любым вызовам, которые есть.
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В миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияСовет национальной безопасности и обороны УкраиныАлексей Данилов
 
 
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