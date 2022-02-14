https://ria.ru/20220214/vtorzhenie-1772785960.html
В СНБО Украины заявили, что не видят предпосылок для "вторжения" России
В СНБО Украины заявили, что не видят предпосылок для "вторжения" России - РИА Новости, 14.02.2022
В СНБО Украины заявили, что не видят предпосылок для "вторжения" России
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит предпосылок широкомасштабного вторжения РФ в ближайшие дни. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T19:19
2022-02-14T19:19
2022-02-14T19:29
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
россия
совет национальной безопасности и обороны украины
алексей данилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит предпосылок широкомасштабного вторжения РФ в ближайшие дни."Ситуация находится абсолютно под контролем. Мы на сегодняшний день не видим предпосылок, что широкомасштабное вторжение Российской Федерации может происходить 16-го или 17-го числа. Мы этого не видим", - заявил он.Он добавил, что сектор безопасности и обороны страны готов к любым вызовам, которые есть.
https://ria.ru/20220214/zony-1772756273.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, украина, россия, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов
19:19 14.02.2022 (обновлено: 19:29 14.02.2022)
В СНБО Украины заявили, что не видят предпосылок для "вторжения" России
Секретарь СНБО Украины Данилов: предпосылок для "вторжения" России 16 февраля нет