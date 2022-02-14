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В СНБО Украины заявили, что не видят предпосылок для "вторжения" России

В СНБО Украины заявили, что не видят предпосылок для "вторжения" России - РИА Новости, 14.02.2022

В СНБО Украины заявили, что не видят предпосылок для "вторжения" России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит предпосылок широкомасштабного вторжения РФ в ближайшие дни. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T19:19

2022-02-14T19:19

2022-02-14T19:29

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алексей данилов

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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит предпосылок широкомасштабного вторжения РФ в ближайшие дни."Ситуация находится абсолютно под контролем. Мы на сегодняшний день не видим предпосылок, что широкомасштабное вторжение Российской Федерации может происходить 16-го или 17-го числа. Мы этого не видим", - заявил он.Он добавил, что сектор безопасности и обороны страны готов к любым вызовам, которые есть.

https://ria.ru/20220214/zony-1772756273.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, россия, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов