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На Украине подготовили план вторжения в Донецк и Луганск, заявили в ДНР

На Украине подготовили план вторжения в Донецк и Луганск, заявили в ДНР - РИА Новости, 14.02.2022

На Украине подготовили план вторжения в Донецк и Луганск, заявили в ДНР

Генштаб Украины подготовил план вторжения на территорию непризнанных республик Донбасса, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T15:13

2022-02-14T15:13

2022-02-14T15:13

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Генштаб Украины подготовил план вторжения на территорию непризнанных республик Донбасса, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Генеральный штаб вооруженных сил Украины приготовил уже план, он скоро будет утвержден на Совете безопасности Украины, по вторжению на территорию республик", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220214/donbass-1772723431.html

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в мире, россия, ситуация в днр и лнр, украина, днр, эдуард басурин, донбасс