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На Украине подготовили план вторжения в Донецк и Луганск, заявили в ДНР
На Украине подготовили план вторжения в Донецк и Луганск, заявили в ДНР - РИА Новости, 14.02.2022
На Украине подготовили план вторжения в Донецк и Луганск, заявили в ДНР
Генштаб Украины подготовил план вторжения на территорию непризнанных республик Донбасса, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:13
2022-02-14T15:13
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
украина
днр
эдуард басурин
донбасс
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Генштаб Украины подготовил план вторжения на территорию непризнанных республик Донбасса, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Генеральный штаб вооруженных сил Украины приготовил уже план, он скоро будет утвержден на Совете безопасности Украины, по вторжению на территорию республик", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220214/donbass-1772723431.html
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в мире, россия, ситуация в днр и лнр, украина, днр, эдуард басурин, донбасс
15:13 14.02.2022
 
На Украине подготовили план вторжения в Донецк и Луганск, заявили в ДНР

Представитель ДНР Басурин: Генштаб Украины подготовил план вторжения в Донецк и Луганск

© REUTERS / Press service of the Joint Forces OperationУкраинские военные во время учений в Донецкой области
Украинские военные во время учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Press service of the Joint Forces Operation
Украинские военные во время учений в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Генштаб Украины подготовил план вторжения на территорию непризнанных республик Донбасса, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Генеральный штаб вооруженных сил Украины приготовил уже план, он скоро будет утвержден на Совете безопасности Украины, по вторжению на территорию республик", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14:59
В Крыму заявили об угрозе украинской атаки на Донбасс
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
13:50
В МИД допустили провокации в Донбассе со стороны "автономных акторов"
 
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