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Война против Украины уже началась. Но напала не Россия
В Раде обвинили Запад в развязывании "войны" против Украины - РИА Новости, 14.02.2022
Война против Украины уже началась. Но напала не Россия
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович объявил в фейсбуке о начале "войны Запада против Украины". РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T06:50
2022-02-14T12:18
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
киев
нато
сша
евросоюз
украина
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович объявил в фейсбуке о начале "войны Запада против Украины".По словам парламентария, из-за заявлений западных партнеров украинская экономика может остановиться.В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" в соседнюю страну, заявляя о стягивании российских войск к границе, и на этом фоне усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Москва не исключает, что раскрученная Западом кампания нацелена на то, чтобы "прикрыть линию Киева на саботаж" минских договоренностей. В Кремле подчеркивали, что информационная истерика США и НАТО щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, киев, нато, сша, евросоюз, украина, вадим рабинович
06:50 14.02.2022 (обновлено: 12:18 14.02.2022)
 
В Раде обвинили Запад в развязывании "войны" против Украины

Депутат Рады Вадим Рабинович обвинил Запад в начале войны против Украины

© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович объявил в фейсбуке о начале "войны Запада против Украины".

"Война началась! Но ведет ее с Украиной именно Запад! Все то, что сейчас делается в отношении нашей страны западными партнерами: рекомендация покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения, — это равно мощнейшим санкциям", — написал он.

По словам парламентария, из-за заявлений западных партнеров украинская экономика может остановиться.
В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" в соседнюю страну, заявляя о стягивании российских войск к границе, и на этом фоне усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Москва не исключает, что раскрученная Западом кампания нацелена на то, чтобы "прикрыть линию Киева на саботаж" минских договоренностей. В Кремле подчеркивали, что информационная истерика США и НАТО щедро обрамлена ложью и фейками.
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