Война против Украины уже началась. Но напала не Россия

06:50 14.02.2022 (обновлено: 12:18 14.02.2022)
В Раде обвинили Запад в развязывании "войны" против Украины
Депутат Рады Вадим Рабинович обвинил Запад в начале войны против Украины
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович объявил в фейсбуке о начале "войны Запада против Украины".
"Война началась! Но ведет ее с Украиной именно Запад! Все то, что сейчас делается в отношении нашей страны западными партнерами: рекомендация покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения, — это равно мощнейшим санкциям", — написал он.
По словам парламентария, из-за заявлений западных партнеров украинская экономика может остановиться.
В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" в соседнюю страну, заявляя о стягивании российских войск к границе, и на этом фоне усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Москва не исключает, что раскрученная Западом кампания нацелена на то, чтобы "прикрыть линию Киева на саботаж" минских договоренностей. В Кремле подчеркивали, что информационная истерика США и НАТО щедро обрамлена ложью и фейками.