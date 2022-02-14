https://ria.ru/20220214/voyna-1772628935.html

Война против Украины уже началась. Но напала не Россия

В Раде обвинили Запад в развязывании "войны" против Украины - РИА Новости, 14.02.2022

Война против Украины уже началась. Но напала не Россия

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович объявил в фейсбуке о начале "войны Запада против Украины". РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T06:50

2022-02-14T06:50

2022-02-14T12:18

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович объявил в фейсбуке о начале "войны Запада против Украины".По словам парламентария, из-за заявлений западных партнеров украинская экономика может остановиться.В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" в соседнюю страну, заявляя о стягивании российских войск к границе, и на этом фоне усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Москва не исключает, что раскрученная Западом кампания нацелена на то, чтобы "прикрыть линию Киева на саботаж" минских договоренностей. В Кремле подчеркивали, что информационная истерика США и НАТО щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220214/ukraina-1772622491.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, киев, нато, сша, евросоюз, украина, вадим рабинович