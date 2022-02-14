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Солдаты дополнительного контингента НАТО прибыли из Германии в Литву
Солдаты дополнительного контингента НАТО прибыли из Германии в Литву - РИА Новости, 14.02.2022
Солдаты дополнительного контингента НАТО прибыли из Германии в Литву
Первые солдаты подкрепления в боевую группу передовых сил НАТО прибыли в понедельник из ФРГ в Литву, сообщает министерство обороны Германии в Twitter. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T16:51
2022-02-14T16:51
в мире
нато
украина
германия
литва
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БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Первые солдаты подкрепления в боевую группу передовых сил НАТО прибыли в понедельник из ФРГ в Литву, сообщает министерство обороны Германии в Twitter."Первые солдаты уже прибыли в Литву в рамках усиления расширенного передового присутствия EFP", - сообщило ведомство.Отмечается, что количество немецких солдат в боевой группе EFP в Литве увеличится до 900.Министерство обороны Литвы ранее сообщило, что подкрепление передовых сил НАТО в Литве прибудет из Германии как реакция на "все более агрессивные в последнее время военные действия России у границ Украины и ухудшающуюся ситуацию с безопасностью в странах Балтии".Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, нато, украина, германия, литва
16:51 14.02.2022
 
Солдаты дополнительного контингента НАТО прибыли из Германии в Литву

Минобороны Германии сообщило о прибытии дополнительного контингента НАТО из ФРГ в Литву

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии Германии на международных военных учениях под эгидой НАТО
Военнослужащие армии Германии на международных военных учениях под эгидой НАТО - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© Sputnik / Денис Асланов
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Военнослужащие армии Германии на международных военных учениях под эгидой НАТО. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Первые солдаты подкрепления в боевую группу передовых сил НАТО прибыли в понедельник из ФРГ в Литву, сообщает министерство обороны Германии в Twitter.
"Первые солдаты уже прибыли в Литву в рамках усиления расширенного передового присутствия EFP", - сообщило ведомство.
Отмечается, что количество немецких солдат в боевой группе EFP в Литве увеличится до 900.
Министерство обороны Литвы ранее сообщило, что подкрепление передовых сил НАТО в Литве прибудет из Германии как реакция на "все более агрессивные в последнее время военные действия России у границ Украины и ухудшающуюся ситуацию с безопасностью в странах Балтии".
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
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