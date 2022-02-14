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В Кремле ответили на вопрос о возвращении российских военных из Белоруссии
В Кремле ответили на вопрос о возвращении российских военных из Белоруссии - РИА Новости, 14.02.2022
В Кремле ответили на вопрос о возвращении российских военных из Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности возвращения военных РФ из Белоруссии после встречи президентов Владимира... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:49
2022-02-14T13:49
безопасность
россия
белоруссия
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности возвращения военных РФ из Белоруссии после встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, призвал не забегать вперед."Не будем забегать вперёд. Давайте дождёмся встречи. Надеемся, что два президента также сделают заявления по итогам их переговоров", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будут ли на встрече обсуждаться сроки возвращения военных РФ из Белоруссии.
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Совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022"
Начались совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022". Цель – отработать задачи по отражению внешней агрессии, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства. Будет усилена охрана границ и перекрыты каналы доставки оружия и боеприпасов.
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безопасность, россия, белоруссия, дмитрий песков, видео
В Кремле ответили на вопрос о возвращении российских военных из Белоруссии
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности возвращения военных РФ из Белоруссии после встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, призвал не забегать вперед.
2022-02-14T13:49
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PT2M07S
13:49 14.02.2022
 
В Кремле ответили на вопрос о возвращении российских военных из Белоруссии

Песков о возможном возвращении российских военных из Белоруссии: не будем забегать вперед

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоенные учения “Союзная решимость-2022” на полигоне "Брестский"
Военные учения “Союзная решимость-2022” на полигоне Брестский - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Военные учения “Союзная решимость-2022” на полигоне "Брестский"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности возвращения военных РФ из Белоруссии после встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, призвал не забегать вперед.
"Не будем забегать вперёд. Давайте дождёмся встречи. Надеемся, что два президента также сделают заявления по итогам их переговоров", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будут ли на встрече обсуждаться сроки возвращения военных РФ из Белоруссии.
 
БезопасностьРоссияБелоруссияДмитрий Песков
 
 
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