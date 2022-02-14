https://ria.ru/20220214/voennye-1772708478.html

В Кремле ответили на вопрос о возвращении российских военных из Белоруссии

В Кремле ответили на вопрос о возвращении российских военных из Белоруссии - РИА Новости, 14.02.2022

В Кремле ответили на вопрос о возвращении российских военных из Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности возвращения военных РФ из Белоруссии после встречи президентов Владимира... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T13:49

2022-02-14T13:49

2022-02-14T13:49

безопасность

россия

белоруссия

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770930452_0:132:3166:1912_1920x0_80_0_0_e73abcc917296c46f91d6d0603695c4d.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности возвращения военных РФ из Белоруссии после встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, призвал не забегать вперед."Не будем забегать вперёд. Давайте дождёмся встречи. Надеемся, что два президента также сделают заявления по итогам их переговоров", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будут ли на встрече обсуждаться сроки возвращения военных РФ из Белоруссии.

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022" Начались совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022". Цель – отработать задачи по отражению внешней агрессии, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства. Будет усилена охрана границ и перекрыты каналы доставки оружия и боеприпасов. 2022-02-14T13:49 true PT2M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, белоруссия, дмитрий песков, видео