12:25 14.02.2022 (обновлено: 12:26 14.02.2022)
СМИ: Италия направит тысячу военных на укрепление восточного фланга НАТО
La Repubblica: Италия направит тысячу военнослужащих на укрепление восточного фланга НАТО
© Photo by U.S. Army Staff Sgt. Pablo N. Piedra/releasedИтальянские военнослужащие во время учений в Германии
© Photo by U.S. Army Staff Sgt. Pablo N. Piedra/released
Итальянские военнослужащие во время учений в Германии. Архивное фото
РИМ, 14 фев – РИА Новости. Италия планирует усилить присутствие НАТО в Восточной Европе, направив тысячу своих военнослужащих в Венгрию или Болгарию, пишет газета la Repubblica со ссылкой на собственные источники.
Это решение, как отмечается, принимается в русле аналогичных инициатив ряда европейских стран. О нем будет объявлено в ходе министерской встречи в Брюсселе 16 и 17 февраля, где Италию представит глава минобороны Лоренцо Гуэрини. Окончательно отправку военных должны будут одобрить палаты итальянского парламента.
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Итальянский контингент будет представлен подразделениями механизированной пехоты (мотострелковых войск). Эти военнослужащие до середины прошлого года принимали участие в миссии НАТО в Афганистане, а часть их сейчас находится в составе подразделений альянса в Косово. По информации la Repubblica, подразделения займутся учебно-тренировочной деятельностью, "особенно совместных учений" на юго-восточной границе НАТО. Вместе с тем, газета La Stampa отмечает, что размещение итальянских военных в Венгрии входит в рамки работы альянса по патрулированию воздушного пространства.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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