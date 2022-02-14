https://ria.ru/20220214/videokarta-1772678693.html

Стоимость видеокарт для компьютеров обвалилась

Стоимость видеокарт для компьютеров обвалилась - РИА Новости, 14.02.2022

Стоимость видеокарт для компьютеров обвалилась

Цены на видеокарты стали снижаться, увеличивается и предложение их на рынке. Во всяком случае в Европе — к таким выводам пришли аналитики портала 3DCenter. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T12:09

2022-02-14T12:09

2022-02-14T15:21

наука

технологии

компьютерные технологии

nvidia corporation

amd, inc.

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Цены на видеокарты стали снижаться, увеличивается и предложение их на рынке. Во всяком случае в Европе — к таким выводам пришли аналитики портала 3DCenter.С середины января наблюдается существенное снижение цен на графические ускорители, на некоторые модели за три недели стоимость обвалилась на 20 процентов. Реальная цена на продукцию Nvidia и AMD остается выше рекомендованной, но наценка в среднем составляет примерно 50 процентов. В конце прошлого года розница в европейских странах предлагала видеокарты на 70 процентов дороже.Проще всего приобрести карту Radeon RX 6500 XT — наценка на нее составляет 17 процентов. Среди "зеленых" доступнее всего GeForce RTX 3080 Ti с прибавкой в цене 32 процента. Отмечается, что производители наращивают поставки видеокарт в продажу, что происходит на фоне снижения стоимости Ethereum: популярной криптовалюты, в майнинге которой используются видеоускорители.Тенденция по снижению цен на видеокарты на российском рынке пока не отразилась — стоимость среднебюджетной GeForce RTX 3060 держится выше 70 тысяч рублей. Недавний выход базовой GeForce RTX 3050 и вовсе обернулся скандалом: при рекомендованной цене в 25 тысяч рублей в рознице за нее просят около 50 тысяч, а геймеры даже создали петиции с требованием ограничить наценку на эту модель.

https://ria.ru/20220207/intel-1771497014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, компьютерные технологии, nvidia corporation, amd, inc.