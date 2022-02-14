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Ведущие ветеранские организации поддержали инициативы президента России
Ведущие ветеранские организации поддержали инициативы президента России - РИА Новости, 14.02.2022
Ведущие ветеранские организации поддержали инициативы президента России
Руководители ведущих ветеранских организаций РФ выступили с заявлением в поддержку инициатив президента Владимира Путина по обеспечению долговременной... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T10:51
2022-02-14T10:51
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Руководители ведущих ветеранских организаций РФ выступили с заявлением в поддержку инициатив президента Владимира Путина по обеспечению долговременной безопасности России.Ветераны отметили, что разделяют обеспокоенность руководства государства последовательной деятельностью США и НАТО в Европе, которая, по их мнению, несет непосредственную угрозу военной безопасности нашей страны."Стремление Североатлантического альянса насильно втянуть Украину с помощью марионеточного киевского режима в состав НАТО является критической чертой для коренных интересов европейской безопасности, но прежде всего для многовекового союза братских народов Белоруссии, России и Украины", – говорится в заявлении.Кроме того, авторы документа подчеркнули, что считают полностью обоснованными требования России к коллективному Западу о необходимости юридического закрепления договоренностей о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу Российской Федерации, на территории любых соседних с ней стран, входящих или не входящих в Североатлантический альянс.Также ветераны призвали коллег к сплочению ради будущего страны, отметив, что это необходимо сделать, несмотря на "имеющиеся политические предпочтения, а также попытки внести раскол и разрушить офицерское братство".Обращение подписали председатель Совета ОООВ ВС РФ генерал армии В.Ф. Ермаков, председатель Российского союза ветеранов генерал армии М.А. Моисеев, председатель общероссийской общественной организации "Российский союз офицеров запаса" Э.В Тодуа, председатель совета Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов генерал-полковник В.А. Епифанов, председатель совета Московского комитета ветеранов войны генерал-майор И.А. Слухай, заместитель председателя московского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов генерал-полковник Р.С. Акчурин, президент международной общественной организации бывших военнослужащих "Марс – Меркурий" С.М. Бирюков, председатель московской организации "Российский союз ветеранов Афганистана" П.П. Петров.
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безопасность, владимир путин, россия
10:51 14.02.2022
 

Ведущие ветеранские организации поддержали инициативы президента России

© РИА Новости / Константин МихальчевскийНаграды ветерана Великой Отечественной войны
Награды ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Руководители ведущих ветеранских организаций РФ выступили с заявлением в поддержку инициатив президента Владимира Путина по обеспечению долговременной безопасности России.
"В течение последних недель мы получаем огромный поток обращений, направляемых первичными ветеранскими организациями со всех регионов России в поддержку инициатив Верховного главнокомандующего Владимира Путина по обеспечению долговременной безопасности нашего Отечества", – сказано в заявлении, опубликованном на нескольких интернет-ресурсах.
Ветераны отметили, что разделяют обеспокоенность руководства государства последовательной деятельностью США и НАТО в Европе, которая, по их мнению, несет непосредственную угрозу военной безопасности нашей страны.
"Стремление Североатлантического альянса насильно втянуть Украину с помощью марионеточного киевского режима в состав НАТО является критической чертой для коренных интересов европейской безопасности, но прежде всего для многовекового союза братских народов Белоруссии, России и Украины", – говорится в заявлении.
Кроме того, авторы документа подчеркнули, что считают полностью обоснованными требования России к коллективному Западу о необходимости юридического закрепления договоренностей о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу Российской Федерации, на территории любых соседних с ней стран, входящих или не входящих в Североатлантический альянс.
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Также ветераны призвали коллег к сплочению ради будущего страны, отметив, что это необходимо сделать, несмотря на "имеющиеся политические предпочтения, а также попытки внести раскол и разрушить офицерское братство".
Обращение подписали председатель Совета ОООВ ВС РФ генерал армии В.Ф. Ермаков, председатель Российского союза ветеранов генерал армии М.А. Моисеев, председатель общероссийской общественной организации "Российский союз офицеров запаса" Э.В Тодуа, председатель совета Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов генерал-полковник В.А. Епифанов, председатель совета Московского комитета ветеранов войны генерал-майор И.А. Слухай, заместитель председателя московского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов генерал-полковник Р.С. Акчурин, президент международной общественной организации бывших военнослужащих "Марс – Меркурий" С.М. Бирюков, председатель московской организации "Российский союз ветеранов Афганистана" П.П. Петров.
 
БезопасностьВладимир ПутинРоссия
 
 
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