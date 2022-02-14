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Лидер фракции ЕР в Госдуме Васильев сдал положительный тест на COVID-19
Лидер фракции ЕР в Госдуме Васильев сдал положительный тест на COVID-19 - РИА Новости, 14.02.2022
Лидер фракции ЕР в Госдуме Васильев сдал положительный тест на COVID-19
Тест лидера фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимира Васильева на коронавирус дал положительный результат, депутат чувствует себя удовлетворительно,... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T20:07
2022-02-14T20:07
политика
здоровье - общество
коронавирус covid-19
единая россия
госдума рф
владимир васильев
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Тест лидера фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимира Васильева на коронавирус дал положительный результат, депутат чувствует себя удовлетворительно, находится на самоизоляции, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции."Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев находится на самоизоляции. Сданный им тест показал положительный результат. В связи с этим он работает удаленно. Владимир Абдуалиевич чувствует себя удовлетворительно. Он вакцинирован. Симптомы обычной простуды", - заявили в пресс-службе фракции ЕР.
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политика, здоровье - общество, коронавирус covid-19, единая россия, госдума рф, владимир васильев, коронавирус в россии
20:07 14.02.2022
 
Лидер фракции ЕР в Госдуме Васильев сдал положительный тест на COVID-19

Лидер фракции ЕР Васильев сдал положительный тест на COVID-19 и находится на самоизоляции

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Владимир Васильев
Руководитель фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ Владимир Васильев - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Владимир Васильев
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Тест лидера фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимира Васильева на коронавирус дал положительный результат, депутат чувствует себя удовлетворительно, находится на самоизоляции, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции.
"Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев находится на самоизоляции. Сданный им тест показал положительный результат. В связи с этим он работает удаленно. Владимир Абдуалиевич чувствует себя удовлетворительно. Он вакцинирован. Симптомы обычной простуды", - заявили в пресс-службе фракции ЕР.
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