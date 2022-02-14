https://ria.ru/20220214/vashington-1772803156.html

Вашингтон снимает требование о вакцинации для посетителей общественных мест

Вашингтон снимает требование о вакцинации для посетителей общественных мест - РИА Новости, 14.02.2022

Вашингтон снимает требование о вакцинации для посетителей общественных мест

Американская столица Вашингтон со вторника освобождает места общественного пользования от необходимости проверять клиентов на вакцинацию от коронавируса, а с... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T21:38

2022-02-14T21:38

2022-02-14T21:38

вашингтон (город)

распространение коронавируса

в мире

сша

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Американская столица Вашингтон со вторника освобождает места общественного пользования от необходимости проверять клиентов на вакцинацию от коронавируса, а с марта смягчает правила ношения масок, сообщила мэр города Мюриэль Баузер.Сейчас в Вашингтоне посетители ресторанов, баров, спортивных учреждений и концертных площадок должны предъявлять свидетельства о прививках и носить маски в закрытых помещениях."Начиная с 15 февраля 2022 года, закрытые помещения более не обязаны удостоверяться в том, что их клиенты привиты. Фирмы вправе сохранить требования о вакцинации", - заявила Баузер.С 1 марта посетителям баров, ресторанов, магазинов, тренажерных залов, спортивных арен и развлекательных площадок, правительственных учреждений, не предполагающих прямого взаимодействия с посетителями, разрешено не носить маски. Маски будут по-прежнему требовать в школах, детских садах и библиотеках, в медицинских заведениях, на транспорте, включая такси, сообщила градоначальник. Она добавила, что у частных предпринимателей остается право по желанию сохранить в силе "масочный мандат".Баузер рассказала, что заболеваемость в Вашингтоне сократилась на 90%, а число госпитализаций – на 95% в сравнении с "пиком волны омикрона". Появление нового штамма коронавируса заставило городские власти в середине января ужесточить санитарные правила.Вашингтон с населением порядка 700 тысяч человек является 20-м по численности городом США. Около двух третей горожан вакцинированы.

https://ria.ru/20220214/koronavirus-1772688394.html

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вашингтон (город), в мире, сша, коронавирус covid-19