https://ria.ru/20220214/vanino-1772644966.html
Угольный терминал в Ванино стал якорным инвестпроектом, заявил Дегтярев
Угольный терминал в Ванино стал якорным инвестпроектом, заявил Дегтярев - РИА Новости, 14.02.2022
Угольный терминал в Ванино стал якорным инвестпроектом, заявил Дегтярев
Угольный терминал компании "ВаниноТрансУголь" (ВТУ) в порту Ванино Хабаровского края, запущенный в эксплуатацию группой компаний "Колмар" в сентябре 2020 года,... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T09:56
2022-02-14T09:56
2022-02-14T09:56
хабаровский край
экономика
ванинский район
хабаровский край
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
фгуп "росморпорт"
колмар
михаил дегтярев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35742/51/357425130_0:36:705:432_1920x0_80_0_0_405b0202205db0998c6f8a58eefacf8f.jpg
ХАБАРОВСК, 14 фев - РИА Новости. Угольный терминал компании "ВаниноТрансУголь" (ВТУ) в порту Ванино Хабаровского края, запущенный в эксплуатацию группой компаний "Колмар" в сентябре 2020 года, стал для региона якорным инвестпроектом, который развивает социально-экономическую инфраструктуру края, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Глава Хабаровского края и генеральный директор ВТУ Юрий Тямушкин обсудили в понедельник перспективы предприятия и социально-экономическое развитие Ванинского района.Терминал ВТУ (первая очередь) построен с нуля в восьми километрах от поселка Ванино и учитывает все самые современные требования к перевалке пылящих грузов, заверяла на открытии председатель совета директоров группы "Колмар" Анна Цивилева. Терминал предназначен в первую очередь для перевалки высококачественных коксующихся углей, добываемых в Южной Якутии на горно-обогатительных комплексах "Денисовский" и "Инаглинский". Эти угли используются в сталелитейной промышленности и пойдут на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона."С гендиректором АО "ВаниноТрансУголь" обсудили реализацию одного из якорных инвестпроектов – строительство транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в морском порту Ванино... Совместную работу продолжим. В этом году реконструируем всю систему теплоснабжения поселка и продолжим приводить в нормативное состояние дороги. В фокусе внимания – строительство очистных сооружений, служебного жилья для педагогов и врачей, молодежного центра и водно-парковой зоны в районе ручья Пейке", - написал Дегтярев по итогу встречи в своем Telegram-канале.В январе прошлого года Росморречфлот сообщал, что ФГУП "Росморпорт" ввело в эксплуатацию акваторию специализированного угольного терминала в бухте Мучке в морском порту Ванино (первый этап). Завершение работ прошло в соответствии с графиком федерального проекта "Морские порты России", комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Это позволит экспортировать до 12 миллионов тонн угля ежегодно."В целом проект предусматривает возведение второй (заявленная мощность 24 миллиона тонн в год) и третьей (16 миллионов тонн в год) очередей. Сроки их сдачи – 2025 и 2027 годы. Важно, что все работы по строительству и эксплуатации проводятся в строгом соответствии с экологической безопасностью. На реализацию эко-программ предприятие затратило около 1 миллиарда рублей", - уточнил Дегтярев.По данным Тямушкина, после тестового запуска первой очереди объекта обработано около 8 миллионов тонн угля."Сегодня ВТУ занимает третье место в регионе по объемам переработки грузов. И это только начало пути. Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин: "Испытания кризиса показали, насколько важно, когда бизнес, компании на деле, конкретными решениями демонстрируют ответственность за страну, за регион, за город, в котором они работают". Поэтому мы поддерживаем ваши инициативы, понимая – это долгосрочные проекты, призванные существенно увеличить доходную часть краевого бюджета. Однако еще более важный вопрос – это занятость, создание новых рабочих мест для наших граждан", - сказал Дегтярев руководителю ВТУ.Губернатор отметил, что запуск производства обеспечил работой 750 человек. В перспективе - еще порядка 500 специалистов. Для своих сотрудников компания построила в Ванино несколько многоквартирных домов, таунхаусов и ряд объектов социальной инфраструктуры: столовую, прачечную, химчистку.
https://ria.ru/20220207/investitsii-1771451705.html
https://ria.ru/20220204/khabarovsk-1771021309.html
https://ria.ru/20220201/kampus-1770438688.html
ванинский район
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35742/51/357425130_40:0:664:468_1920x0_80_0_0_d2edd24a6d2ecc340d010f0d685e36ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ванинский район, хабаровский край, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), фгуп "росморпорт", колмар, михаил дегтярев
ХАБАРОВСК, 14 фев - РИА Новости.
Угольный терминал компании "ВаниноТрансУголь" (ВТУ) в порту Ванино Хабаровского края, запущенный в эксплуатацию группой компаний "Колмар" в сентябре 2020 года, стал для региона якорным инвестпроектом, который развивает социально-экономическую инфраструктуру края, сообщил
губернатор Михаил Дегтярев.
Глава Хабаровского края
и генеральный директор ВТУ Юрий Тямушкин обсудили в понедельник перспективы предприятия и социально-экономическое развитие Ванинского района
.
Терминал ВТУ (первая очередь) построен с нуля в восьми километрах от поселка Ванино
и учитывает все самые современные требования к перевалке пылящих грузов, заверяла на открытии председатель совета директоров группы "Колмар
" Анна Цивилева. Терминал предназначен в первую очередь для перевалки высококачественных коксующихся углей, добываемых в Южной Якутии на горно-обогатительных комплексах "Денисовский" и "Инаглинский". Эти угли используются в сталелитейной промышленности и пойдут на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
"С гендиректором АО "ВаниноТрансУголь" обсудили реализацию одного из якорных инвестпроектов – строительство транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в морском порту Ванино... Совместную работу продолжим. В этом году реконструируем всю систему теплоснабжения поселка и продолжим приводить в нормативное состояние дороги. В фокусе внимания – строительство очистных сооружений, служебного жилья для педагогов и врачей, молодежного центра и водно-парковой зоны в районе ручья Пейке", - написал Дегтярев по итогу встречи в своем Telegram-канале.
В январе прошлого года Росморречфлот
сообщал, что ФГУП "Росморпорт"
ввело в эксплуатацию акваторию специализированного угольного терминала в бухте Мучке в морском порту Ванино (первый этап). Завершение работ прошло в соответствии с графиком федерального проекта "Морские порты России", комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Это позволит экспортировать до 12 миллионов тонн угля ежегодно.
"В целом проект предусматривает возведение второй (заявленная мощность 24 миллиона тонн в год) и третьей (16 миллионов тонн в год) очередей. Сроки их сдачи – 2025 и 2027 годы. Важно, что все работы по строительству и эксплуатации проводятся в строгом соответствии с экологической безопасностью. На реализацию эко-программ предприятие затратило около 1 миллиарда рублей", - уточнил Дегтярев.
По данным Тямушкина, после тестового запуска первой очереди объекта обработано около 8 миллионов тонн угля.
"Сегодня ВТУ занимает третье место в регионе по объемам переработки грузов. И это только начало пути. Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин: "Испытания кризиса показали, насколько важно, когда бизнес, компании на деле, конкретными решениями демонстрируют ответственность за страну, за регион, за город, в котором они работают". Поэтому мы поддерживаем ваши инициативы, понимая – это долгосрочные проекты, призванные существенно увеличить доходную часть краевого бюджета. Однако еще более важный вопрос – это занятость, создание новых рабочих мест для наших граждан", - сказал Дегтярев руководителю ВТУ.
Губернатор отметил, что запуск производства обеспечил работой 750 человек. В перспективе - еще порядка 500 специалистов. Для своих сотрудников компания построила в Ванино несколько многоквартирных домов, таунхаусов и ряд объектов социальной инфраструктуры: столовую, прачечную, химчистку.