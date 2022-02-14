https://ria.ru/20220214/vanino-1772644966.html

Угольный терминал в Ванино стал якорным инвестпроектом, заявил Дегтярев

Угольный терминал в Ванино стал якорным инвестпроектом, заявил Дегтярев - РИА Новости, 14.02.2022

Угольный терминал в Ванино стал якорным инвестпроектом, заявил Дегтярев

Угольный терминал компании "ВаниноТрансУголь" (ВТУ) в порту Ванино Хабаровского края, запущенный в эксплуатацию группой компаний "Колмар" в сентябре 2020 года,... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T09:56

2022-02-14T09:56

2022-02-14T09:56

хабаровский край

экономика

ванинский район

хабаровский край

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

фгуп "росморпорт"

колмар

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 14 фев - РИА Новости. Угольный терминал компании "ВаниноТрансУголь" (ВТУ) в порту Ванино Хабаровского края, запущенный в эксплуатацию группой компаний "Колмар" в сентябре 2020 года, стал для региона якорным инвестпроектом, который развивает социально-экономическую инфраструктуру края, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Глава Хабаровского края и генеральный директор ВТУ Юрий Тямушкин обсудили в понедельник перспективы предприятия и социально-экономическое развитие Ванинского района.Терминал ВТУ (первая очередь) построен с нуля в восьми километрах от поселка Ванино и учитывает все самые современные требования к перевалке пылящих грузов, заверяла на открытии председатель совета директоров группы "Колмар" Анна Цивилева. Терминал предназначен в первую очередь для перевалки высококачественных коксующихся углей, добываемых в Южной Якутии на горно-обогатительных комплексах "Денисовский" и "Инаглинский". Эти угли используются в сталелитейной промышленности и пойдут на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона."С гендиректором АО "ВаниноТрансУголь" обсудили реализацию одного из якорных инвестпроектов – строительство транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в морском порту Ванино... Совместную работу продолжим. В этом году реконструируем всю систему теплоснабжения поселка и продолжим приводить в нормативное состояние дороги. В фокусе внимания – строительство очистных сооружений, служебного жилья для педагогов и врачей, молодежного центра и водно-парковой зоны в районе ручья Пейке", - написал Дегтярев по итогу встречи в своем Telegram-канале.В январе прошлого года Росморречфлот сообщал, что ФГУП "Росморпорт" ввело в эксплуатацию акваторию специализированного угольного терминала в бухте Мучке в морском порту Ванино (первый этап). Завершение работ прошло в соответствии с графиком федерального проекта "Морские порты России", комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Это позволит экспортировать до 12 миллионов тонн угля ежегодно."В целом проект предусматривает возведение второй (заявленная мощность 24 миллиона тонн в год) и третьей (16 миллионов тонн в год) очередей. Сроки их сдачи – 2025 и 2027 годы. Важно, что все работы по строительству и эксплуатации проводятся в строгом соответствии с экологической безопасностью. На реализацию эко-программ предприятие затратило около 1 миллиарда рублей", - уточнил Дегтярев.По данным Тямушкина, после тестового запуска первой очереди объекта обработано около 8 миллионов тонн угля."Сегодня ВТУ занимает третье место в регионе по объемам переработки грузов. И это только начало пути. Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин: "Испытания кризиса показали, насколько важно, когда бизнес, компании на деле, конкретными решениями демонстрируют ответственность за страну, за регион, за город, в котором они работают". Поэтому мы поддерживаем ваши инициативы, понимая – это долгосрочные проекты, призванные существенно увеличить доходную часть краевого бюджета. Однако еще более важный вопрос – это занятость, создание новых рабочих мест для наших граждан", - сказал Дегтярев руководителю ВТУ.Губернатор отметил, что запуск производства обеспечил работой 750 человек. В перспективе - еще порядка 500 специалистов. Для своих сотрудников компания построила в Ванино несколько многоквартирных домов, таунхаусов и ряд объектов социальной инфраструктуры: столовую, прачечную, химчистку.

https://ria.ru/20220207/investitsii-1771451705.html

https://ria.ru/20220204/khabarovsk-1771021309.html

https://ria.ru/20220201/kampus-1770438688.html

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экономика, ванинский район, хабаровский край, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), фгуп "росморпорт", колмар, михаил дегтярев