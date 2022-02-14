Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220214/vaktsiny-1772660248.html
Исследования показали безопасность комбинации "Спутника Лайт" и AstraZeneca
Исследования показали безопасность комбинации "Спутника Лайт" и AstraZeneca - РИА Новости, 14.02.2022
Исследования показали безопасность комбинации "Спутника Лайт" и AstraZeneca
Промежуточные результаты второй фазы клинических исследований по оценке безопасности комбинированного применения вакцины компании AstraZeneca и первого... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:04
2022-02-14T11:04
распространение коронавируса
аргентина
россия
азербайджан
astrazeneca
оксфордский университет
в мире
вакцина "спутник лайт"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754598328_0:104:3008:1796_1920x0_80_0_0_7eb19aa9c95323f760fd66a6c5ca902c.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Промежуточные результаты второй фазы клинических исследований по оценке безопасности комбинированного применения вакцины компании AstraZeneca и первого компонента вакцины против коронавируса "Спутник V" - "Спутник Лайт" не выявили серьезных нежелательных явлений, сообщают РФПИ, AstraZeneca и "Р-Фарм"."В ходе исследований с участием 100 добровольцев в России и 100 добровольцев в Азербайджане комбинация препаратов продемонстрировала оптимальный профиль безопасности и переносимости, что соотносится с результатами ранее проведенных клинических исследований по безопасности вакцин AstraZeneca, "Спутник V" и "Спутник Лайт", - говорится в пресс-релизе."Мониторинг добровольцев продолжался в течение 57 дней после первой вакцинации и продемонстрировал высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов. В ходе наблюдения не было выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией", - указывают авторы исследования.В рамках исследования добровольцам в разной последовательности вводятся внутримышечные инъекции вакцины AstraZeneca и компонента Ad26-S вакцины "Спутник V" с интервалом в 28 дней.Вакцина "Спутник Лайт", разработанная Центром имени Николая Гамалеи, является первым компонентом вакцины "Спутник V". "Спутник Лайт" одобрен более чем в 30 странах мира с общим населением свыше 2,5 миллиарда человек. Также в качестве универсального бустера препарат уже одобрен в целом ряде стран, включая Аргентину, Бахрейн, ОАЭ, Сан-Марино, Филиппины и другие.Вакцина AstraZeneca разработана Оксфордским университетом совместно с компанией Vaccitech. Она использует дефектный по репликации вирусный вектор шимпанзе на основе ослабленной версии вируса обычной простуды (аденовирус), вызывающего инфекцию у шимпанзе, и содержит генетический материал шиповидного белка SARS-CoV-2 – тяжелый острый респираторный синдром, вызванный коронавирусом второго типа.
аргентина
россия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754598328_238:0:2770:1899_1920x0_80_0_0_6875bc178b575c2b0c17caf36c0927ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аргентина, россия, азербайджан, astrazeneca , оксфордский университет, в мире, вакцина "спутник лайт", вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
11:04 14.02.2022
 
Исследования показали безопасность комбинации "Спутника Лайт" и AstraZeneca

Промежуточные исследования показали безопасность комбинации "Спутника Лайт" и AstraZeneca

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАмпула с однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Ампула с однокомпонентной вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Ампула с однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Промежуточные результаты второй фазы клинических исследований по оценке безопасности комбинированного применения вакцины компании AstraZeneca и первого компонента вакцины против коронавируса "Спутник V" - "Спутник Лайт" не выявили серьезных нежелательных явлений, сообщают РФПИ, AstraZeneca и "Р-Фарм".
"В ходе исследований с участием 100 добровольцев в России и 100 добровольцев в Азербайджане комбинация препаратов продемонстрировала оптимальный профиль безопасности и переносимости, что соотносится с результатами ранее проведенных клинических исследований по безопасности вакцин AstraZeneca, "Спутник V" и "Спутник Лайт", - говорится в пресс-релизе.
"Мониторинг добровольцев продолжался в течение 57 дней после первой вакцинации и продемонстрировал высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов. В ходе наблюдения не было выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией", - указывают авторы исследования.
В рамках исследования добровольцам в разной последовательности вводятся внутримышечные инъекции вакцины AstraZeneca и компонента Ad26-S вакцины "Спутник V" с интервалом в 28 дней.
Вакцина "Спутник Лайт", разработанная Центром имени Николая Гамалеи, является первым компонентом вакцины "Спутник V". "Спутник Лайт" одобрен более чем в 30 странах мира с общим населением свыше 2,5 миллиарда человек. Также в качестве универсального бустера препарат уже одобрен в целом ряде стран, включая Аргентину, Бахрейн, ОАЭ, Сан-Марино, Филиппины и другие.
Вакцина AstraZeneca разработана Оксфордским университетом совместно с компанией Vaccitech. Она использует дефектный по репликации вирусный вектор шимпанзе на основе ослабленной версии вируса обычной простуды (аденовирус), вызывающего инфекцию у шимпанзе, и содержит генетический материал шиповидного белка SARS-CoV-2 – тяжелый острый респираторный синдром, вызванный коронавирусом второго типа.
 
Распространение коронавирусаАргентинаРоссияАзербайджанAstraZenecaОксфордский университетВ миреВакцина "Спутник Лайт"Вакцина AstraZenecaКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала