Исследования показали безопасность комбинации "Спутника Лайт" и AstraZeneca
Промежуточные исследования показали безопасность комбинации "Спутника Лайт" и AstraZeneca
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАмпула с однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Ампула с однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Промежуточные результаты второй фазы клинических исследований по оценке безопасности комбинированного применения вакцины компании AstraZeneca и первого компонента вакцины против коронавируса "Спутник V" - "Спутник Лайт" не выявили серьезных нежелательных явлений, сообщают РФПИ, AstraZeneca и "Р-Фарм".
"В ходе исследований с участием 100 добровольцев в России и 100 добровольцев в Азербайджане комбинация препаратов продемонстрировала оптимальный профиль безопасности и переносимости, что соотносится с результатами ранее проведенных клинических исследований по безопасности вакцин AstraZeneca, "Спутник V" и "Спутник Лайт", - говорится в пресс-релизе.
"Мониторинг добровольцев продолжался в течение 57 дней после первой вакцинации и продемонстрировал высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов. В ходе наблюдения не было выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией", - указывают авторы исследования.
В рамках исследования добровольцам в разной последовательности вводятся внутримышечные инъекции вакцины AstraZeneca и компонента Ad26-S вакцины "Спутник V" с интервалом в 28 дней.
Вакцина "Спутник Лайт", разработанная Центром имени Николая Гамалеи, является первым компонентом вакцины "Спутник V". "Спутник Лайт" одобрен более чем в 30 странах мира с общим населением свыше 2,5 миллиарда человек. Также в качестве универсального бустера препарат уже одобрен в целом ряде стран, включая Аргентину, Бахрейн, ОАЭ, Сан-Марино, Филиппины и другие.
Вакцина AstraZeneca разработана Оксфордским университетом совместно с компанией Vaccitech. Она использует дефектный по репликации вирусный вектор шимпанзе на основе ослабленной версии вируса обычной простуды (аденовирус), вызывающего инфекцию у шимпанзе, и содержит генетический материал шиповидного белка SARS-CoV-2 – тяжелый острый респираторный синдром, вызванный коронавирусом второго типа.