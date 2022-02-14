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Исследования показали безопасность комбинации "Спутника Лайт" и AstraZeneca

Исследования показали безопасность комбинации "Спутника Лайт" и AstraZeneca - РИА Новости, 14.02.2022

Исследования показали безопасность комбинации "Спутника Лайт" и AstraZeneca

Промежуточные результаты второй фазы клинических исследований по оценке безопасности комбинированного применения вакцины компании AstraZeneca и первого... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T11:04

2022-02-14T11:04

2022-02-14T11:04

распространение коронавируса

аргентина

россия

азербайджан

astrazeneca

оксфордский университет

в мире

вакцина "спутник лайт"

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Промежуточные результаты второй фазы клинических исследований по оценке безопасности комбинированного применения вакцины компании AstraZeneca и первого компонента вакцины против коронавируса "Спутник V" - "Спутник Лайт" не выявили серьезных нежелательных явлений, сообщают РФПИ, AstraZeneca и "Р-Фарм"."В ходе исследований с участием 100 добровольцев в России и 100 добровольцев в Азербайджане комбинация препаратов продемонстрировала оптимальный профиль безопасности и переносимости, что соотносится с результатами ранее проведенных клинических исследований по безопасности вакцин AstraZeneca, "Спутник V" и "Спутник Лайт", - говорится в пресс-релизе."Мониторинг добровольцев продолжался в течение 57 дней после первой вакцинации и продемонстрировал высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов. В ходе наблюдения не было выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией", - указывают авторы исследования.В рамках исследования добровольцам в разной последовательности вводятся внутримышечные инъекции вакцины AstraZeneca и компонента Ad26-S вакцины "Спутник V" с интервалом в 28 дней.Вакцина "Спутник Лайт", разработанная Центром имени Николая Гамалеи, является первым компонентом вакцины "Спутник V". "Спутник Лайт" одобрен более чем в 30 странах мира с общим населением свыше 2,5 миллиарда человек. Также в качестве универсального бустера препарат уже одобрен в целом ряде стран, включая Аргентину, Бахрейн, ОАЭ, Сан-Марино, Филиппины и другие.Вакцина AstraZeneca разработана Оксфордским университетом совместно с компанией Vaccitech. Она использует дефектный по репликации вирусный вектор шимпанзе на основе ослабленной версии вируса обычной простуды (аденовирус), вызывающего инфекцию у шимпанзе, и содержит генетический материал шиповидного белка SARS-CoV-2 – тяжелый острый респираторный синдром, вызванный коронавирусом второго типа.

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