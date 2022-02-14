https://ria.ru/20220214/uvolnenie-1772771462.html

Учительницу, уволившуюся из-за стихов Хармса, обвинили в подлоге

Учительницу, уволившуюся из-за стихов Хармса, обвинили в подлоге - РИА Новости, 14.02.2022

Учительницу, уволившуюся из-за стихов Хармса, обвинили в подлоге

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина утверждает, что уволившаяся из школы педагог Серафима Сапрыкина, которая "неожиданно оказалась Симой Чингизовной РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T18:18

2022-02-14T18:18

2022-02-14T20:13

общество

даниил хармс

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев — РИА Новости. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина утверждает, что уволившаяся из школы педагог Серафима Сапрыкина, которая "неожиданно оказалась Симой Чингизовной Казимовой", сознательно пошла на подлог при трудоустройстве, предоставив недостоверные данные.Учитель ранее написала в фейсбуке, что администрация гимназии № 168 Центрального района Петербурга заставила ее уволиться после того, как она прочла десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. По словам Сапрыкиной, этих поэтов представитель администрации назвала "врагами народа" и "пособниками фашистов". В администрации Центрального района опровергли ее слова и заявили, что педагог уволилась по собственному желанию, так как нашла другую работу. Директор гимназии отрицает, что якобы назвала Хармса и Введенского врагами народа."До прихода в школу Серафима меняла фамилию, имя и отчество, переезжала из одного региона в другой, выходила замуж, теряла паспорт… На каком из этих этапов в учете данных произошел сбой, разберутся специалисты. Но сама-то Серафима точно знала, что приносит в образовательную организацию недостоверные данные. Она сознательно шла на подлог", — написала Потехина на своей странице во "ВКонтакте".Она отметила, что "в этой истории есть как минимум два сюжета".Потехина также напомнила, что стихи Хармса и Введенского входят в школьную программу."Главный человек, который отвечает за строгое соблюдение учебных планов, — именно директор школы. Поэтому сам запрет на изучение творчества программных поэтов в школе невозможен", — написала Потехина.По ее словам, если бы Серафима была учителем, ей бы это было хорошо известно.

https://ria.ru/20220210/uchitel-1772012054.html

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общество, даниил хармс, санкт-петербург