https://ria.ru/20220214/ukraina-1772811511.html

Пентагон: войска США не будут втянуты в возможный конфликт на Украине

Пентагон: войска США не будут втянуты в возможный конфликт на Украине - РИА Новости, 14.02.2022

Пентагон: войска США не будут втянуты в возможный конфликт на Украине

Пентагон уверен, что войска США, переброшенные в Восточную Европу, не будут втянуты в конфликт на Украине, если он случится, заверил пресс-секретарь Джон Кирби. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T23:33

2022-02-14T23:33

2022-02-14T23:33

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

сша

джон кирби

министерство обороны сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770943699_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_161d06e2eaae17ca5b3a922ab176013a.jpg

ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Пентагон уверен, что войска США, переброшенные в Восточную Европу, не будут втянуты в конфликт на Украине, если он случится, заверил пресс-секретарь Джон Кирби."Нет ни намерения, ни планов, ни санкции использовать эти войска на Украине... Они не будут случайно втянуты (в конфликт) на Украине", - сказал он на брифинге.На фоне кризиса вокруг Украины США отправили несколько тысяч военнослужащих в Польшу, Румынию, Германию для усиления восточного фланга НАТО.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, сша, джон кирби, министерство обороны сша, нато