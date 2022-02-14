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https://ria.ru/20220214/ukraina-1772811511.html
Пентагон: войска США не будут втянуты в возможный конфликт на Украине
Пентагон: войска США не будут втянуты в возможный конфликт на Украине - РИА Новости, 14.02.2022
Пентагон: войска США не будут втянуты в возможный конфликт на Украине
Пентагон уверен, что войска США, переброшенные в Восточную Европу, не будут втянуты в конфликт на Украине, если он случится, заверил пресс-секретарь Джон Кирби. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T23:33
2022-02-14T23:33
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
сша
джон кирби
министерство обороны сша
нато
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Пентагон уверен, что войска США, переброшенные в Восточную Европу, не будут втянуты в конфликт на Украине, если он случится, заверил пресс-секретарь Джон Кирби."Нет ни намерения, ни планов, ни санкции использовать эти войска на Украине... Они не будут случайно втянуты (в конфликт) на Украине", - сказал он на брифинге.На фоне кризиса вокруг Украины США отправили несколько тысяч военнослужащих в Польшу, Румынию, Германию для усиления восточного фланга НАТО.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, сша, джон кирби, министерство обороны сша, нато
23:33 14.02.2022
 
Пентагон: войска США не будут втянуты в возможный конфликт на Украине

Пентагон уверен, что войска США в Европе не будут втянуты в возможный конфликт на Украине

© REUTERS / Bryan WoolstonВоеннослужащие армии США готовятся к отправке в Восточную Европу
Военнослужащие армии США готовятся к отправке в Восточную Европу - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Bryan Woolston
Военнослужащие армии США готовятся к отправке в Восточную Европу
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Пентагон уверен, что войска США, переброшенные в Восточную Европу, не будут втянуты в конфликт на Украине, если он случится, заверил пресс-секретарь Джон Кирби.
"Нет ни намерения, ни планов, ни санкции использовать эти войска на Украине... Они не будут случайно втянуты (в конфликт) на Украине", - сказал он на брифинге.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
Вчера, 08:00
США тащат Украину на войну
На фоне кризиса вокруг Украины США отправили несколько тысяч военнослужащих в Польшу, Румынию, Германию для усиления восточного фланга НАТО.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Сколько США тратят на сдерживание России
26 января, 16:39Инфографика
Сколько США тратят на сдерживание России
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