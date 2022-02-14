https://ria.ru/20220214/ukraina-1772810469.html

Глава Пентагона посетит Польшу, Литву и Бельгию для обсуждения Украины

Глава Пентагона посетит Польшу, Литву и Бельгию для обсуждения Украины - РИА Новости, 14.02.2022

Глава Пентагона посетит Польшу, Литву и Бельгию для обсуждения Украины

Министр обороны США Ллойд Остин посетит на этой неделе Бельгию, Польшу и Литву для обсуждения ситуации вокруг Украины, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T23:15

2022-02-14T23:15

2022-02-14T23:16

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польша

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин посетит на этой неделе Бельгию, Польшу и Литву для обсуждения ситуации вокруг Украины, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Министр отправляется завтра в Брюссель", - сказал он журналистам.На встречах с военным командованием и политическим руководством НАТО и стран-членов альянса Остин намерен обсудить "наращивание Россией своих сил" вблизи Украины и подтвердить приверженность США принципу коллективной обороны.В программе визита значится общая встреча Остина с коллегами из трех прибалтийских стран - Латвии, Литвы и Эстонии.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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в мире, нато, сша, ллойд остин, брюссель, литва, польша, украина, эстония, латвия