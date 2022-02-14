https://ria.ru/20220214/ukraina-1772810321.html

Глава МИД Франции не увидел признаков "вторжения" России на Украину

Глава МИД Франции не увидел признаков "вторжения" России на Украину - РИА Новости, 14.02.2022

Глава МИД Франции не увидел признаков "вторжения" России на Украину

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан признал, что ничто не указывает на намерение РФ начать "наступление на Украине". РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T23:12

2022-02-14T23:12

2022-02-14T23:12

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ПАРИЖ, 14 фев - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан признал, что ничто не указывает на намерение РФ начать "наступление на Украине"."Имеются ли все доказательства для крупного наступления российских войск на Украине? Да, это правда, это возможно. Это может произойти быстро", - сказал Ле Дриан в эфире телеканала France 5, не уточнив, о каких "доказательствах" идет речь.Вместе с тем он отметил, что "сегодня ничего не указывает" на то, что РФ приняла такое решение.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, нато, россия, москва, киев, франция, жан-ив ле дриан