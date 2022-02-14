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На Украине не увидели оснований для введения военного положения
На Украине не увидели оснований для введения военного положения - РИА Новости, 14.02.2022
На Украине не увидели оснований для введения военного положения
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на сегодня нет оснований для введения военного положения. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T22:35
2022-02-14T22:48
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россия
нато
москва
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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на сегодня нет оснований для введения военного положения."Я уверен, что для введения такого положения особого правового режима абсолютно оснований таких нет. Только ради того, чтобы урегулировать медийную атмосферу, ни в коем случае это делаться не может", - сказал министр в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос, будет ли введено в стране военное положение.Резников убежден, что страна переживет этот кризис, он носит информационный характер."Военное положение вводится, если наступает агрессия как вторжение, имею надежду, что такого вторжения не произойдет, и потому все будет хорошо", - добавил он.Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в данный момент нет необходимости "собирать чемодан и куда-то ехать"."Моя оценка сегодня момента точно не тревожная. Точно отсутствие сегодня, скажем так, причин собирать чемодан и куда-то ехать. Мы остаемся здесь и никуда не собираемся ехать", - заявил министр в эфире телеканала ICTV.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html
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украина, в мире, россия, нато, москва, киев
22:35 14.02.2022 (обновлено: 22:48 14.02.2022)
 
На Украине не увидели оснований для введения военного положения

Глава Минобороны Украины Резников не увидел оснований для введения военного положения

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на сегодня нет оснований для введения военного положения.
"Я уверен, что для введения такого положения особого правового режима абсолютно оснований таких нет. Только ради того, чтобы урегулировать медийную атмосферу, ни в коем случае это делаться не может", - сказал министр в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос, будет ли введено в стране военное положение.
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Резников убежден, что страна переживет этот кризис, он носит информационный характер.
"Военное положение вводится, если наступает агрессия как вторжение, имею надежду, что такого вторжения не произойдет, и потому все будет хорошо", - добавил он.
Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в данный момент нет необходимости "собирать чемодан и куда-то ехать".
"Моя оценка сегодня момента точно не тревожная. Точно отсутствие сегодня, скажем так, причин собирать чемодан и куда-то ехать. Мы остаемся здесь и никуда не собираемся ехать", - заявил министр в эфире телеканала ICTV.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
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