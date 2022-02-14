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В Раде хотят запретить чиновникам покидать Украину при военном положении
В Раде хотят запретить чиновникам покидать Украину при военном положении - РИА Новости, 14.02.2022
В Раде хотят запретить чиновникам покидать Украину при военном положении
Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в парламенте Украины Давид Арахамия заявил, что внесет в Верховную раду законопроект, запрещающий... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T21:46
2022-02-14T21:46
в мире
верховная рада украины
нато
россия
киев
украина
владимир зеленский
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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в парламенте Украины Давид Арахамия заявил, что внесет в Верховную раду законопроект, запрещающий чиновникам и депутатам покидать страну в случае введения военного положения."Сегодня-завтра я зарегистрирую законопроект, в котором будет указано, что в случае введения чрезвычайного или военного положения чиновникам всех категорий и народным депутатам запрещено выезжать за границу. С учетом того, что сейчас происходит и что депутаты уезжают, потому что боятся, то тогда нужно еще вписать туда норму о лишении их мандата", - сказал Арахамия в комментарии журналистам в понедельник вечером.Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только за день из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в понедельник заявил, что в данный момент 23 депутата Верховной рады находятся за пределами Украины. Президент Украины Владимир Зеленский призвал парламентариев вернуться в течение суток.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html
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в мире, верховная рада украины, нато, россия, киев, украина, владимир зеленский
21:46 14.02.2022
 
В Раде хотят запретить чиновникам покидать Украину при военном положении

Депутат Арахамия внесет закон о запрете чиновникам покидать Украину при военном положении

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в парламенте Украины Давид Арахамия заявил, что внесет в Верховную раду законопроект, запрещающий чиновникам и депутатам покидать страну в случае введения военного положения.
"Сегодня-завтра я зарегистрирую законопроект, в котором будет указано, что в случае введения чрезвычайного или военного положения чиновникам всех категорий и народным депутатам запрещено выезжать за границу. С учетом того, что сейчас происходит и что депутаты уезжают, потому что боятся, то тогда нужно еще вписать туда норму о лишении их мандата", - сказал Арахамия в комментарии журналистам в понедельник вечером.
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Спасет ли Россия Украину
Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только за день из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в понедельник заявил, что в данный момент 23 депутата Верховной рады находятся за пределами Украины. Президент Украины Владимир Зеленский призвал парламентариев вернуться в течение суток.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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В миреВерховная Рада УкраиныНАТОРоссияКиевУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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