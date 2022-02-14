https://ria.ru/20220214/ukraina-1772774700.html
Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы
Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы - РИА Новости, 14.02.2022
Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы
Национальная полиция Украины с 14 по 19 февраля переходит на усиленный режим работы, будет увеличено число патрулей, развернуты ситуационные центры, сообщила... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T18:31
2022-02-14T18:31
2022-02-14T18:40
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национальная полиция украины
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Национальная полиция Украины с 14 по 19 февраля переходит на усиленный режим работы, будет увеличено число патрулей, развернуты ситуационные центры, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник."С 14 по 19 февраля 2022 года личный состав полиции переведен на усиленный режим несения службы", - говорится в сообщении.По данным ведомства, усиленный режим предусматривает увеличение числа патрулей для обеспечения общественного порядка на улицах, также будут развернуты дополнительные ситуационные центры для оперативного мониторинга ситуации в стране. Кроме того, полиция дополнительно берет под охрану объекты критической инфраструктуры и органов власти.
https://ria.ru/20220212/ukraina-1772480904.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, национальная полиция украины, ситуация в днр и лнр
18:31 14.02.2022 (обновлено: 18:40 14.02.2022)
Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы
Национальная полиция Украины объявила о переходе на усиленный режим работы