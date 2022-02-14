https://ria.ru/20220214/ukraina-1772774700.html

Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы

Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы - РИА Новости, 14.02.2022

Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы

Национальная полиция Украины с 14 по 19 февраля переходит на усиленный режим работы, будет увеличено число патрулей, развернуты ситуационные центры, сообщила... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T18:31

2022-02-14T18:31

2022-02-14T18:40

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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Национальная полиция Украины с 14 по 19 февраля переходит на усиленный режим работы, будет увеличено число патрулей, развернуты ситуационные центры, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник."С 14 по 19 февраля 2022 года личный состав полиции переведен на усиленный режим несения службы", - говорится в сообщении.По данным ведомства, усиленный режим предусматривает увеличение числа патрулей для обеспечения общественного порядка на улицах, также будут развернуты дополнительные ситуационные центры для оперативного мониторинга ситуации в стране. Кроме того, полиция дополнительно берет под охрану объекты критической инфраструктуры и органов власти.

https://ria.ru/20220212/ukraina-1772480904.html

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в мире, украина, национальная полиция украины, ситуация в днр и лнр