https://ria.ru/20220214/ukraina-1772767481.html

Пристайко заявил, что украинцы чувствуют себя брошенными

Пристайко заявил, что украинцы чувствуют себя брошенными - РИА Новости, 14.02.2022

Пристайко заявил, что украинцы чувствуют себя брошенными

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что украинцы чувствую себя "брошенными" на фоне призывов иностранных государств своим гражданам покинуть... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T18:01

2022-02-14T18:01

2022-02-14T18:06

в мире

ситуация в днр и лнр

нато

россия

киев

сша

жозеп боррель

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772708033_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_ef6ee89e0b45b85335630c9d216ae498.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что украинцы чувствую себя "брошенными" на фоне призывов иностранных государств своим гражданам покинуть страну в ближайшее время.Ранее МИД Британии рекомендовал своим гражданам воздержаться от любых поездок на Украину, а тем, кто уже находится там, - покинуть страну, пока еще доступен коммерческий транспорт. С аналогичным призывом выступили госдепартамент США, правительство Канады, многие европейские страны, а также ряд арабских государств. В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что страны ЕС не собираются эвакуировать сотрудников дипмиссий с Украины, и призвал не драматизировать ситуацию."Проблема в том, что украинцев подталкивают к панике. Авиакомпании отменяют рейсы, инвесторы выводят свои средства. Украинцы чувствуют, что их бросили", - заявил посол в интервью телеканалу CNBC.Говоря об обращении иностранных государств к своим гражданам покинуть Украину, он отметил, что был расстроен тем, что Великобритания также предупредила граждан о необходимости уехать из страны."Многие не могут уехать (с Украины - ред.). Моя семья не может, моя мама, брат и многие друзья. Возможно, слово "брошенные" немного сильное, но оно отражает то, как украинцы считают, с ними обращаются сейчас", - отметил посол.Ранее KLM и Norwegian приостановили полеты над Украиной. При этом нидерландская KLM выполняла рейсы на Украину, в отличие от норвежской Norwegian, которая таковых не имела. Ряд перевозчиков следит за развитием ситуации и продолжает полёты. К ним относятся польский национальный авиаперевозчик LOT, "Чешские авиалинии - ЧСА", французская авиакомпания Air France, австрийская Austrian Airlines, турецкий перевозчик Turkish Airlines. Представитель немецкой авиакомпании Lufthansa заявил в понедельник РИА Новости, что вопрос прекращения авиасообщения рассматривается, но решение не принято.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772612195.html

россия

киев

сша

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ситуация в днр и лнр, нато, россия, киев, сша, жозеп боррель, украина, великобритания