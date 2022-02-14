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https://ria.ru/20220214/ukraina-1772767481.html
Пристайко заявил, что украинцы чувствуют себя брошенными
Пристайко заявил, что украинцы чувствуют себя брошенными - РИА Новости, 14.02.2022
Пристайко заявил, что украинцы чувствуют себя брошенными
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что украинцы чувствую себя "брошенными" на фоне призывов иностранных государств своим гражданам покинуть... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T18:01
2022-02-14T18:06
в мире
ситуация в днр и лнр
нато
россия
киев
сша
жозеп боррель
украина
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что украинцы чувствую себя "брошенными" на фоне призывов иностранных государств своим гражданам покинуть страну в ближайшее время.Ранее МИД Британии рекомендовал своим гражданам воздержаться от любых поездок на Украину, а тем, кто уже находится там, - покинуть страну, пока еще доступен коммерческий транспорт. С аналогичным призывом выступили госдепартамент США, правительство Канады, многие европейские страны, а также ряд арабских государств. В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что страны ЕС не собираются эвакуировать сотрудников дипмиссий с Украины, и призвал не драматизировать ситуацию."Проблема в том, что украинцев подталкивают к панике. Авиакомпании отменяют рейсы, инвесторы выводят свои средства. Украинцы чувствуют, что их бросили", - заявил посол в интервью телеканалу CNBC.Говоря об обращении иностранных государств к своим гражданам покинуть Украину, он отметил, что был расстроен тем, что Великобритания также предупредила граждан о необходимости уехать из страны."Многие не могут уехать (с Украины - ред.). Моя семья не может, моя мама, брат и многие друзья. Возможно, слово "брошенные" немного сильное, но оно отражает то, как украинцы считают, с ними обращаются сейчас", - отметил посол.Ранее KLM и Norwegian приостановили полеты над Украиной. При этом нидерландская KLM выполняла рейсы на Украину, в отличие от норвежской Norwegian, которая таковых не имела. Ряд перевозчиков следит за развитием ситуации и продолжает полёты. К ним относятся польский национальный авиаперевозчик LOT, "Чешские авиалинии - ЧСА", французская авиакомпания Air France, австрийская Austrian Airlines, турецкий перевозчик Turkish Airlines. Представитель немецкой авиакомпании Lufthansa заявил в понедельник РИА Новости, что вопрос прекращения авиасообщения рассматривается, но решение не принято.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, ситуация в днр и лнр, нато, россия, киев, сша, жозеп боррель, украина, великобритания
18:01 14.02.2022 (обновлено: 18:06 14.02.2022)
 
Пристайко заявил, что украинцы чувствуют себя брошенными

Посол Украины в Британии Пристайко считает своих граждан брошенными

© REUTERS / Peter NichollsПосол Украины в Великобритании Вадим Пристайко у здания посольства в Лондоне
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко у здания посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Peter Nicholls
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко у здания посольства в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что украинцы чувствую себя "брошенными" на фоне призывов иностранных государств своим гражданам покинуть страну в ближайшее время.
Ранее МИД Британии рекомендовал своим гражданам воздержаться от любых поездок на Украину, а тем, кто уже находится там, - покинуть страну, пока еще доступен коммерческий транспорт. С аналогичным призывом выступили госдепартамент США, правительство Канады, многие европейские страны, а также ряд арабских государств. В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что страны ЕС не собираются эвакуировать сотрудников дипмиссий с Украины, и призвал не драматизировать ситуацию.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
Вчера, 08:00
США тащат Украину на войну
"Проблема в том, что украинцев подталкивают к панике. Авиакомпании отменяют рейсы, инвесторы выводят свои средства. Украинцы чувствуют, что их бросили", - заявил посол в интервью телеканалу CNBC.
Говоря об обращении иностранных государств к своим гражданам покинуть Украину, он отметил, что был расстроен тем, что Великобритания также предупредила граждан о необходимости уехать из страны.
"Многие не могут уехать (с Украины - ред.). Моя семья не может, моя мама, брат и многие друзья. Возможно, слово "брошенные" немного сильное, но оно отражает то, как украинцы считают, с ними обращаются сейчас", - отметил посол.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
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СМИ: украинские олигархи и бизнесмены покидают страну чартерными рейсами
Ранее KLM и Norwegian приостановили полеты над Украиной. При этом нидерландская KLM выполняла рейсы на Украину, в отличие от норвежской Norwegian, которая таковых не имела. Ряд перевозчиков следит за развитием ситуации и продолжает полёты. К ним относятся польский национальный авиаперевозчик LOT, "Чешские авиалинии - ЧСА", французская авиакомпания Air France, австрийская Austrian Airlines, турецкий перевозчик Turkish Airlines. Представитель немецкой авиакомпании Lufthansa заявил в понедельник РИА Новости, что вопрос прекращения авиасообщения рассматривается, но решение не принято.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРНАТОРоссияКиевСШАЖозеп БоррельУкраинаВеликобритания
 
 
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