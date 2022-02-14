https://ria.ru/20220214/ukraina-1772762350.html

Зеленский призвал выехавших за границу депутатов вернуться на Украину

Зеленский призвал выехавших за границу депутатов вернуться на Украину - РИА Новости, 14.02.2022

Зеленский призвал выехавших за границу депутатов вернуться на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский призвал дал депутатам Верховной рады, которые выехали за границу, сутки для того, чтобы вернуться в страну. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:39

2022-02-14T17:39

2022-02-14T18:33

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КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал дал депутатам Верховной рады, которые выехали за границу, сутки для того, чтобы вернуться в страну."И я от себя лично хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов, они уже туда (за границу – ред.) кого-то из своих родных привезли, чтоб они (депутаты – ред.) все-таки вернулись в государство… считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем как государству, как руководству делать серьезные выводы", — сказал Зеленский. Трансляцию вел офис президента Украины в Facebook.При этом он не стал уточнять, депутаты каких партий покинули страну. Зеленский отметил, что власть, в том числе парламент, должна своим примером давать сигналы народу к единству. В частности, он подчеркнул, что его семья остается на Украине, вместе с ним.Зеленский признался, что никак не может повлиять на бизнесменов, но по его мнению, им также не следовало уезжать из страны."Также большая проблема с олигархами – здесь государство влиять на бизнес не может и не будет. Я считаю, что свой приговор для себя они уже сделали, но считаю, что они должны вернуться к своим предприятиям, к десяткам тысяч человек, которые работают на них и на государство. Они выбрали этот путь, это же не простые люди, они же не айтишники, мы говорим о людях из серьезного индустриального бизнеса, они все были участниками приватизации, государство им тоже что-то дало. Я считаю, дало им большой шанс", — заявил он.Накануне издание "Украинская правда" сообщило, что украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только за день из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.Также ранее депутатам от партии "Слуга народа" рекомендовали не покидать страну.Украинский вопросВ последние месяцы США и другие страны НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия "нападет" на соседнее государство 16 февраля.В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР около половины личного состава вооруженных сил, армия регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220214/ukraina-1772622491.html

https://ria.ru/20220214/zelenskiy-1772735333.html

https://ria.ru/20220214/kadyrov-1772728888.html

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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, facebook