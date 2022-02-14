https://ria.ru/20220214/ukraina-1772761022.html

Зеленский заявил, что олигархи "вынесли себе приговор", выехав с Украины

Зеленский заявил, что олигархи "вынесли себе приговор", выехав с Украины - РИА Новости, 14.02.2022

Зеленский заявил, что олигархи "вынесли себе приговор", выехав с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя отъезд олигархов из страны на фоне информации о возможной эскалации со стороны РФ, заявил, что государство... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:34

2022-02-14T17:34

2022-02-14T17:58

владимир зеленский

в мире

украина

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КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя отъезд олигархов из страны на фоне информации о возможной эскалации со стороны РФ, заявил, что государство влиять на бизнес не может, по мнению украинского лидера, бизнесмены должны вернуться к своим сотрудникам.В воскресенье издание "Украинская правда" сообщило, что украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только за день из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов."Также большая проблема с олигархами – здесь государство влиять на бизнес не может и не будет. Я считаю, что свой приговор для себя они уже сделали, но считаю, что они должны вернуться к своим предприятиям, к десяткам тысяч человек, которые работают на них и на государство. Они выбрали этот путь, это же не простые люди, они же не айтишники, мы говорим о людях из серьезного индустриального бизнеса, они все были участниками приватизации, государство им тоже что-то дало. Я считаю, дало им большой шанс", - сказал Зеленский на брифинге после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.Запад обвиняет РФ в планах по якобы эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772612195.html

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владимир зеленский, в мире, украина