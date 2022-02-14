https://ria.ru/20220214/ukraina-1772739260.html

Кулеба заявил, что скоординировал с Блинкеном усилия по "защите Украины"

Кулеба заявил, что скоординировал с Блинкеном усилия по "защите Украины" - РИА Новости, 14.02.2022

Кулеба заявил, что скоординировал с Блинкеном усилия по "защите Украины"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что скоординировал с госсекретарем США Энтони Блинкеном усилия для защиты страны, стороны также обсудили... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T16:07

2022-02-14T16:07

2022-02-14T16:19

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дмитрий кулеба

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государственный департамент сша

энтони блинкен

ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что скоординировал с госсекретарем США Энтони Блинкеном усилия для защиты страны, стороны также обсудили деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ."Очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины. Благодарен США за решение оказать Украине макрофинансовую помощь. Отдельно обсудили деятельность СММ ОБСЕ. Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии", - написал Кулеба в Twitter.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220126/bezopasnost-1769573475.html

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в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, сша, государственный департамент сша, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр