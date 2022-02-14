https://ria.ru/20220214/ukraina-1772739260.html
Кулеба заявил, что скоординировал с Блинкеном усилия по "защите Украины"
Кулеба заявил, что скоординировал с Блинкеном усилия по "защите Украины" - РИА Новости, 14.02.2022
Кулеба заявил, что скоординировал с Блинкеном усилия по "защите Украины"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что скоординировал с госсекретарем США Энтони Блинкеном усилия для защиты страны, стороны также обсудили... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T16:07
2022-02-14T16:07
2022-02-14T16:19
в мире
украина
мид украины
дмитрий кулеба
сша
государственный департамент сша
энтони блинкен
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761403836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc9c7abfda9aaadc83c4c8bfa4a32e5e.jpg
КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что скоординировал с госсекретарем США Энтони Блинкеном усилия для защиты страны, стороны также обсудили деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ."Очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины. Благодарен США за решение оказать Украине макрофинансовую помощь. Отдельно обсудили деятельность СММ ОБСЕ. Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии", - написал Кулеба в Twitter.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220126/bezopasnost-1769573475.html
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761403836_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_914fed82fa2ad79efd2e1c64f1d872a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, сша, государственный департамент сша, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр
16:07 14.02.2022 (обновлено: 16:19 14.02.2022)
Кулеба заявил, что скоординировал с Блинкеном усилия по "защите Украины"
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что скоординировал с Блинкеном усилия по "защите страны"