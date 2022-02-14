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https://ria.ru/20220214/ukraina-1772739260.html
Кулеба заявил, что скоординировал с Блинкеном усилия по "защите Украины"
Кулеба заявил, что скоординировал с Блинкеном усилия по "защите Украины" - РИА Новости, 14.02.2022
Кулеба заявил, что скоординировал с Блинкеном усилия по "защите Украины"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что скоординировал с госсекретарем США Энтони Блинкеном усилия для защиты страны, стороны также обсудили... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T16:07
2022-02-14T16:19
в мире
украина
мид украины
дмитрий кулеба
сша
государственный департамент сша
энтони блинкен
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что скоординировал с госсекретарем США Энтони Блинкеном усилия для защиты страны, стороны также обсудили деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ."Очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины. Благодарен США за решение оказать Украине макрофинансовую помощь. Отдельно обсудили деятельность СММ ОБСЕ. Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии", - написал Кулеба в Twitter.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220126/bezopasnost-1769573475.html
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в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, сша, государственный департамент сша, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр
16:07 14.02.2022 (обновлено: 16:19 14.02.2022)
 
Кулеба заявил, что скоординировал с Блинкеном усилия по "защите Украины"

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что скоординировал с Блинкеном усилия по "защите страны"

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что скоординировал с госсекретарем США Энтони Блинкеном усилия для защиты страны, стороны также обсудили деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
"Очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины. Благодарен США за решение оказать Украине макрофинансовую помощь. Отдельно обсудили деятельность СММ ОБСЕ. Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии", - написал Кулеба в Twitter.
Здание МИД Украины - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 12:05
В Киеве заявили, что не возражают против предложений США по безопасности
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
08:00
США тащат Украину на войну
 
В миреУкраинаМИД УкраиныДмитрий КулебаСШАГосударственный департамент СШАЭнтони БлинкенСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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