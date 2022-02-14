https://ria.ru/20220214/ukraina-1772738588.html
Чем США и НАТО выбесили Зеленского
В Турции рассказали, чем США и НАТО раздражают Зеленского - РИА Новости, 14.02.2022
Чем США и НАТО выбесили Зеленского
Единственные страны, которые форсируют милитаристские настроения вокруг России и Украины — это США и Великобритания, считает турецкий аналитик Мехмет Али... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T16:04
2022-02-14T16:04
2022-02-14T16:04
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Единственные страны, которые форсируют милитаристские настроения вокруг России и Украины — это США и Великобритания, считает турецкий аналитик Мехмет Али Гюллер. Свое мнение он выразил в статье для Cumhuriyet."Становится понятно, что киевскую администрацию постепенно начинает беспокоить эта "милитаристская" картина", — пишет он.По словам колумниста, американо-британский дуэт "не может позволить себе хотеть войны без Евросоюза и НАТО" — и именно поэтому, отмечается в статье, происходит вовлечение не заинтересованных в разжигании конфликта стран блока.Аналитик напомнил, что сам президент Владимир Зеленский обеспокоен из-за слишком большого объема информации, касающейся якобы планируемого "вторжения России".Украинский лидер на днях действительно выступил с призывами к Западу показать доказательства "нападения" России 16 февраля.Западные политики и журналисты в последнее время все чаще заявляют о мнимых планах Москвы по эскалации ситуации вокруг Украины. В России отвергают все претензии. Также в Кремле и МИД не раз отмечали, что цель подобных вбросов — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир зеленский, сша, нато, евросоюз, россия, москва, великобритания, украина, ситуация на украине
В Турции рассказали, чем США и НАТО раздражают Зеленского
Cumhuriyet: Великобритания и США раздувают милитаристские настроения и раздражают Украину
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.
Единственные страны, которые форсируют милитаристские настроения вокруг России и Украины — это США и Великобритания, считает турецкий аналитик Мехмет Али Гюллер. Свое мнение он выразил в статье для Cumhuriyet
.
"Становится понятно, что киевскую администрацию постепенно начинает беспокоить эта "милитаристская" картина", — пишет он.
По словам колумниста, американо-британский дуэт "не может позволить себе хотеть войны без Евросоюза и НАТО" — и именно поэтому, отмечается в статье, происходит вовлечение не заинтересованных в разжигании конфликта стран блока.
"Евросоюз расколот. НАТО тоже разделилась в этом вопросе", — добавил он.
Аналитик напомнил, что сам президент Владимир Зеленский обеспокоен из-за слишком большого объема информации, касающейся якобы планируемого "вторжения России".
Украинский лидер на днях действительно выступил с призывами к Западу показать доказательства "нападения" России 16 февраля.
Западные политики и журналисты в последнее время все чаще заявляют о мнимых планах Москвы по эскалации ситуации вокруг Украины. В России отвергают все претензии. Также в Кремле и МИД не раз отмечали, что цель подобных вбросов — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>