https://ria.ru/20220214/ukraina-1772727241.html

В Раде оценили возможность отказа Украины от вступления в НАТО

В Раде оценили возможность отказа Украины от вступления в НАТО - РИА Новости, 14.02.2022

В Раде оценили возможность отказа Украины от вступления в НАТО

Киев не откажется от вступления в НАТО, так как это не только закреплено в украинской конституции, но и членство в альянсе поддерживает большинство украинцев,... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T15:20

2022-02-14T15:20

2022-02-14T15:20

в мире

руслан стефанчук

украина

киев

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нато

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КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Киев не откажется от вступления в НАТО, так как это не только закреплено в украинской конституции, но и членство в альянсе поддерживает большинство украинцев, заявил глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Егор Чернев.Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны". Позже в МИД Украины заявили, что эти слова "вырваны из контекста". Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что сейчас не ведутся никакие переговоры по внесению изменений в конституцию страны в части стремления Украины в НАТО."Украина не откажется от вступления в НАТО не только потому, что это закреплено в нашей конституции. Главное, что за вступление в альянс выступает большинство украинского народа. И никакие безосновательные заявления отдельных дипломатов этого не изменят. Поэтому продолжаем углублять сотрудничество с НАТО и готовимся к мадридскому саммиту", - написал Чернев в Facebook.Согласно последнему опросу соцслужбы КМИС, подавляющее большинство украинцев в случае проведения референдума поддержало бы и вступление Украины в ЕС и НАТО. В частности, 67,8% тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы вступление в НАТО.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

https://ria.ru/20220214/nato-1772685389.html

https://ria.ru/20220214/ukraina-1772664744.html

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в мире, руслан стефанчук, украина, киев, вадим пристайко, мид украины, нато, верховная рада украины