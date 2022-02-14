В Раде оценили возможность отказа Украины от вступления в НАТО
Депутат Рады Чернев: Украина не откажется от вступления в НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Киев не откажется от вступления в НАТО, так как это не только закреплено в украинской конституции, но и членство в альянсе поддерживает большинство украинцев, заявил глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Егор Чернев.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны". Позже в МИД Украины заявили, что эти слова "вырваны из контекста". Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что сейчас не ведутся никакие переговоры по внесению изменений в конституцию страны в части стремления Украины в НАТО.
"Украина не откажется от вступления в НАТО не только потому, что это закреплено в нашей конституции. Главное, что за вступление в альянс выступает большинство украинского народа. И никакие безосновательные заявления отдельных дипломатов этого не изменят. Поэтому продолжаем углублять сотрудничество с НАТО и готовимся к мадридскому саммиту", - написал Чернев в Facebook.
Согласно последнему опросу соцслужбы КМИС, подавляющее большинство украинцев в случае проведения референдума поддержало бы и вступление Украины в ЕС и НАТО. В частности, 67,8% тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы вступление в НАТО.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.