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Польша не отзывает с Украины дипломатов и наблюдателей СММ ОБСЕ
Польша не отзывает с Украины дипломатов и наблюдателей СММ ОБСЕ - РИА Новости, 14.02.2022
Польша не отзывает с Украины дипломатов и наблюдателей СММ ОБСЕ
Польша пока не отзывает из Украины своих дипломатов и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:10
2022-02-14T15:10
в мире
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 14 фев – РИА Новости. Польша пока не отзывает из Украины своих дипломатов и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина на пресс-конференции в понедельник."Если говорить о польском персонале, то сейчас нет никакого решения, касающегося ни отзыва польских наблюдателей, ни отъезда сотрудников польских дипломатических и консульских представительств", - сказал Ясина.Он отдельно отметил, что Польша не отзывает своих наблюдателей СММ ОБСЕ и хочет, чтобы миссия продолжала работать.Как ранее заявил РИА Новости депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский, американские, британские и датские сотрудники миссии, по предварительной информации, покинули территорию республики. Телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что администрация США на фоне кризиса вокруг Украины намерена отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ.Запад обвиняет РФ в планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, сша, польша, донбасс
15:10 14.02.2022
 
Польша не отзывает с Украины дипломатов и наблюдателей СММ ОБСЕ

Пресс-секретарь МИД Ясина: Польша не отзывает с Украины дипломатов и наблюдателей СММ ОБСЕ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Польши в Варшаве
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министерство иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 фев – РИА Новости. Польша пока не отзывает из Украины своих дипломатов и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина на пресс-конференции в понедельник.
"Если говорить о польском персонале, то сейчас нет никакого решения, касающегося ни отзыва польских наблюдателей, ни отъезда сотрудников польских дипломатических и консульских представительств", - сказал Ясина.
Он отдельно отметил, что Польша не отзывает своих наблюдателей СММ ОБСЕ и хочет, чтобы миссия продолжала работать.
"Польские наблюдатели (СММ ОБСЕ) не выезжают. Польское председательство в ОБСЕ стремится не только к тому, чтобы миссия сохранилась, но и к тому, чтобы она и дальше могла работать на территории восточной Украины и продолжала играть свою роль, стабилизируя ситуацию", - сказал Ясина.
Как ранее заявил РИА Новости депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский, американские, британские и датские сотрудники миссии, по предварительной информации, покинули территорию республики. Телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что администрация США на фоне кризиса вокруг Украины намерена отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ.
Запад обвиняет РФ в планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
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США тащат Украину на войну
 
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