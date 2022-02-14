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Отказ Киева от курса в НАТО был бы шагом к стабилизации, заявили в Кремле
Отказ Киева от курса в НАТО был бы шагом к стабилизации, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.02.2022
Отказ Киева от курса в НАТО был бы шагом к стабилизации, заявили в Кремле
Зафиксированный отказ Украины от идеи вступления в НАТО стал бы шагом к стабилизации обстановки, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:19
2022-02-14T14:19
в мире
украина
нато
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Зафиксированный отказ Украины от идеи вступления в НАТО стал бы шагом к стабилизации обстановки, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, каким-то образом зафиксированный отказ Украины, подтверждённый отказ Украины от идеи вступления в НАТО - шаг, который существенно способствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности", - сказал он.
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в мире, украина, нато, дмитрий песков
13:19 14.02.2022 (обновлено: 14:19 14.02.2022)
 
Отказ Киева от курса в НАТО был бы шагом к стабилизации, заявили в Кремле

Песков: отказ Киева вступать в НАТО стал бы значимым ответом на российские озабоченности

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Зафиксированный отказ Украины от идеи вступления в НАТО стал бы шагом к стабилизации обстановки, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, каким-то образом зафиксированный отказ Украины, подтверждённый отказ Украины от идеи вступления в НАТО - шаг, который существенно способствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности", - сказал он.
Военнослужащий Украины во время совместных военных учений Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
12:33
Украинский эксперт рассказал, почему Киев не отказывается от курса в НАТО
 
В миреУкраинаНАТОДмитрий Песков
 
 
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