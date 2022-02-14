https://ria.ru/20220214/ukraina-1772699929.html

Отказ Киева от курса в НАТО был бы шагом к стабилизации, заявили в Кремле

Отказ Киева от курса в НАТО был бы шагом к стабилизации, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.02.2022

Отказ Киева от курса в НАТО был бы шагом к стабилизации, заявили в Кремле

Зафиксированный отказ Украины от идеи вступления в НАТО стал бы шагом к стабилизации обстановки, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T13:19

2022-02-14T13:19

2022-02-14T14:19

в мире

украина

нато

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Зафиксированный отказ Украины от идеи вступления в НАТО стал бы шагом к стабилизации обстановки, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, каким-то образом зафиксированный отказ Украины, подтверждённый отказ Украины от идеи вступления в НАТО - шаг, который существенно способствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности", - сказал он.

https://ria.ru/20220214/ukraina-1772686817.html

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в мире, украина, нато, дмитрий песков