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В авиакомпании KLM не смогли назвать сроки возобновления полетов на Украину

В авиакомпании KLM не смогли назвать сроки возобновления полетов на Украину - РИА Новости, 14.02.2022

В авиакомпании KLM не смогли назвать сроки возобновления полетов на Украину

В нидерландской авиакомпании KLM не могут назвать сроки возобновления полетов на Украину, следят за ситуацией ежедневно, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T13:11

2022-02-14T13:11

2022-02-14T13:25

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ПАРИЖ, 14 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. В нидерландской авиакомпании KLM не могут назвать сроки возобновления полетов на Украину, следят за ситуацией ежедневно, сообщила РИА Новости пресс-секретарь авиалиний Марьян Роземейер.В субботу СМИ сообщили, что авиакомпания KLM решила прекратить полеты на Украину.Ранее пресс-секретарь нидерландской авиакомпании KLM Ремко Рус говорил РИА Новости, что компания решила не оставлять экипажи своих самолетов на ночевку в Киеве.Ранее украинский авиаперевозчик SkyUp заявил, что мировые страховые компании уведомили авиаперевозчиков Украины о прекращении страхования самолетов при полетах над страной из-за риска начала боевых действий, в связи с этим лизингодатели потребовали от украинских авиакомпаний вернуть все самолеты на территорию ЕС. Пресс-служба министерства инфраструктуры Украины заявила, что воздушное пространство над страной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков.

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в мире, киев, украина, skyup, министерство инфраструктуры украины, космос - риа наука