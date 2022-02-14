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В авиакомпании KLM не смогли назвать сроки возобновления полетов на Украину
В авиакомпании KLM не смогли назвать сроки возобновления полетов на Украину - РИА Новости, 14.02.2022
В авиакомпании KLM не смогли назвать сроки возобновления полетов на Украину
В нидерландской авиакомпании KLM не могут назвать сроки возобновления полетов на Украину, следят за ситуацией ежедневно, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:11
2022-02-14T13:25
в мире
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украина
skyup
министерство инфраструктуры украины
космос - риа наука
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ПАРИЖ, 14 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. В нидерландской авиакомпании KLM не могут назвать сроки возобновления полетов на Украину, следят за ситуацией ежедневно, сообщила РИА Новости пресс-секретарь авиалиний Марьян Роземейер.В субботу СМИ сообщили, что авиакомпания KLM решила прекратить полеты на Украину.Ранее пресс-секретарь нидерландской авиакомпании KLM Ремко Рус говорил РИА Новости, что компания решила не оставлять экипажи своих самолетов на ночевку в Киеве.Ранее украинский авиаперевозчик SkyUp заявил, что мировые страховые компании уведомили авиаперевозчиков Украины о прекращении страхования самолетов при полетах над страной из-за риска начала боевых действий, в связи с этим лизингодатели потребовали от украинских авиакомпаний вернуть все самолеты на территорию ЕС. Пресс-служба министерства инфраструктуры Украины заявила, что воздушное пространство над страной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков.
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в мире, киев, украина, skyup, министерство инфраструктуры украины, космос - риа наука
13:11 14.02.2022 (обновлено: 13:25 14.02.2022)
 
В авиакомпании KLM не смогли назвать сроки возобновления полетов на Украину

В KLM не смогли назвать сроки возобновления полетов на Украину, следят за ситуацией

© REUTERS / Piroschka Van De Wouw/File PhotoСамолеты авиакомпании KLM в аэропорту Схипхол в Амстердаме
Самолеты авиакомпании KLM в аэропорту Схипхол в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Piroschka Van De Wouw/File Photo
Самолеты авиакомпании KLM в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. В нидерландской авиакомпании KLM не могут назвать сроки возобновления полетов на Украину, следят за ситуацией ежедневно, сообщила РИА Новости пресс-секретарь авиалиний Марьян Роземейер.
В субботу СМИ сообщили, что авиакомпания KLM решила прекратить полеты на Украину.
"Мы анализируем ситуацию (на Украине - ред.) ежедневно. Но мы пока не решили, когда полеты в Киев будут возобновлены", - сказала агентству Роземейер.
Ранее пресс-секретарь нидерландской авиакомпании KLM Ремко Рус говорил РИА Новости, что компания решила не оставлять экипажи своих самолетов на ночевку в Киеве.
Ранее украинский авиаперевозчик SkyUp заявил, что мировые страховые компании уведомили авиаперевозчиков Украины о прекращении страхования самолетов при полетах над страной из-за риска начала боевых действий, в связи с этим лизингодатели потребовали от украинских авиакомпаний вернуть все самолеты на территорию ЕС. Пресс-служба министерства инфраструктуры Украины заявила, что воздушное пространство над страной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
13:00
Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной
 
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