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Лукашенко обвинил Запад в истерии вокруг слухов о войне на Украине
Лукашенко обвинил Запад в истерии вокруг слухов о войне на Украине - РИА Новости, 14.02.2022
Лукашенко обвинил Запад в истерии вокруг слухов о войне на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад подогревает истерию вокруг слухов о войне на Украине. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T12:17
2022-02-14T12:17
в мире
украина
александр лукашенко
белоруссия
нато
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МИНСК, 14 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад подогревает истерию вокруг слухов о войне на Украине."Послушайте, если бы планировали какую-то войну против Украины, совершенно по-другому бы вели себя средства массовой информации. Потому что СМИ - это артподготовка современной войны", - сказал Лукашенко на встрече с украинским политическим деятелем Александром Морозом. Слова белорусского президента приводит его сайт.Он отметил, что "как только утихают на мгновение эти крики о войне в Украине, из Америки опять идет сигнал и эта истерия начинает подогреваться. То есть ясно, кому нужна эта война".Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220214/ukraina-1772639730.html
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в мире, украина, александр лукашенко, белоруссия, нато, россия
12:17 14.02.2022
 
Лукашенко обвинил Запад в истерии вокруг слухов о войне на Украине

Президент Белоруссии Лукашенко: Запад подогревает истерию вокруг слухов о войне на Украине

© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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МИНСК, 14 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад подогревает истерию вокруг слухов о войне на Украине.
"Послушайте, если бы планировали какую-то войну против Украины, совершенно по-другому бы вели себя средства массовой информации. Потому что СМИ - это артподготовка современной войны", - сказал Лукашенко на встрече с украинским политическим деятелем Александром Морозом. Слова белорусского президента приводит его сайт.
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Он отметил, что "как только утихают на мгновение эти крики о войне в Украине, из Америки опять идет сигнал и эта истерия начинает подогреваться. То есть ясно, кому нужна эта война".
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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