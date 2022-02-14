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Лукашенко назвал политику Украины по Белоруссии "безмозглостью"
Лукашенко назвал политику Украины по Белоруссии "безмозглостью" - РИА Новости, 14.02.2022
Лукашенко назвал политику Украины по Белоруссии "безмозглостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "безмозглостью" ту политику, которую Киев проводит в отношении Минска. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T12:14
2022-02-14T12:31
украина
белоруссия
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 14 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "безмозглостью" ту политику, которую Киев проводит в отношении Минска."Зачем впереди всей планеты закрыли небо для перелета наших самолетов? Ну, облетим мы. А если мы с Россией договоримся и Россия закроет вылет самолетов из Украины - и украинских, и других? И поставит точки входа в Россию через Беларусь, что будут делать? Понимаете, безмозглость. Ладно, литовцы: у властей Литвы давно мозгов нет. Но Украина зачем это делает? Зачем это все было разрушать?", - сказал Лукашенко на встрече с украинским политическим деятелем Александром Морозом, говоря о политике Киева в отношении Белоруссии. Его слова приводит пресс-служба. Лукашенко также отметил, что Белоруссия всегда готова подставить плечо Украине.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая прошлого года самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. В мае Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией и закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов. ИКАО начала расследование происшествия.
https://ria.ru/20220210/flag-1772103513.html
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украина, белоруссия, в мире, александр лукашенко
12:14 14.02.2022 (обновлено: 12:31 14.02.2022)
 
Лукашенко назвал политику Украины по Белоруссии "безмозглостью"

Президент Лукашенко назвал политику Украины в отношении Белоруссии "безмозглостью"

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "безмозглостью" ту политику, которую Киев проводит в отношении Минска.
"Зачем впереди всей планеты закрыли небо для перелета наших самолетов? Ну, облетим мы. А если мы с Россией договоримся и Россия закроет вылет самолетов из Украины - и украинских, и других? И поставит точки входа в Россию через Беларусь, что будут делать? Понимаете, безмозглость. Ладно, литовцы: у властей Литвы давно мозгов нет. Но Украина зачем это делает? Зачем это все было разрушать?", - сказал Лукашенко на встрече с украинским политическим деятелем Александром Морозом, говоря о политике Киева в отношении Белоруссии. Его слова приводит пресс-служба. Лукашенко также отметил, что Белоруссия всегда готова подставить плечо Украине.
Флаги перед зданием городского совета Днепра - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 15:56
Белоруссия выразила протест Украине из-за замены флага в Днепре
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая прошлого года самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.
После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. В мае Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией и закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов. ИКАО начала расследование происшествия.
Товарный состав из Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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Украина захватила белорусские вагоны — вслед за российскими локомотивами
 
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