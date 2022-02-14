https://ria.ru/20220214/ukraina-1772672264.html

Запад стремится воевать на Украине чужими руками, заявил Лукашенко

Запад стремится воевать на Украине чужими руками, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.02.2022

Запад стремится воевать на Украине чужими руками, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад стремится развязать конфликт на Украине, чтобы повоевать чужими руками. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T11:47

2022-02-14T11:47

2022-02-14T11:47

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белоруссия

украина

ситуация в днр и лнр

александр лукашенко

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МИНСК, 14 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад стремится развязать конфликт на Украине, чтобы повоевать чужими руками."Я уже смотрю, ваши политики начинают отбрыкиваться от общей линии Запада. Понимаете, я точно знаю, что нужно сегодня здесь Западу: надо развязать конфликт. Вы же знаете, они умеют чужими руками. А еще лучше повоевать чужими руками, чужими людьми: пусть гибнут украинцы, русские, белорусы - это далеко", - сказал Лукашенко на встрече с украинским политическим деятелем Александром Морозом. Его слова приводит пресс-служба.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220205/voyna-1771270300.html

https://ria.ru/20220212/mery-1772358860.html

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в мире, белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр, александр лукашенко