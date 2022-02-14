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Лукашенко назвал сообщения о нападении Белоруссии на Украину "брехней"
Лукашенко назвал сообщения о нападении Белоруссии на Украину "брехней" - РИА Новости, 14.02.2022
Лукашенко назвал сообщения о нападении Белоруссии на Украину "брехней"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал брехней сообщения, что Белоруссия готова напасть на Украину, по его словам, ему это никогда не нужно было, не... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:47
2022-02-14T11:53
в мире
ситуация в днр и лнр
белоруссия
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МИНСК, 14 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал брехней сообщения, что Белоруссия готова напасть на Украину, по его словам, ему это никогда не нужно было, не надо и сейчас."Эта брехня по поводу того, что Лукашенко готов напасть на Украину: слушайте, мне это никогда не нужно было, не надо и сейчас. Но то, что творят ваши власти против Беларуси, это вообще анализу не поддается, уму не поддается", - заявил Лукашенко в понедельник на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом. Его слова приводит пресс-служба.Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста белорусской оппозиции после президентских выборов в 2020 году. Отношения Киева и Минска ухудшились, когда МИД Украины после инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом.
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в мире, ситуация в днр и лнр, белоруссия
11:47 14.02.2022 (обновлено: 11:53 14.02.2022)
 
Лукашенко назвал сообщения о нападении Белоруссии на Украину "брехней"

Лукашенко назвал сообщения о готовности Белоруссии напасть на Украину "брехней"

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал брехней сообщения, что Белоруссия готова напасть на Украину, по его словам, ему это никогда не нужно было, не надо и сейчас.
"Эта брехня по поводу того, что Лукашенко готов напасть на Украину: слушайте, мне это никогда не нужно было, не надо и сейчас. Но то, что творят ваши власти против Беларуси, это вообще анализу не поддается, уму не поддается", - заявил Лукашенко в понедельник на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом. Его слова приводит пресс-служба.
Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста белорусской оппозиции после президентских выборов в 2020 году. Отношения Киева и Минска ухудшились, когда МИД Украины после инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом.
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