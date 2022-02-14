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https://ria.ru/20220214/ukraina-1772671940.html
Посол Украины в Британии объяснил слова об отказе от членства в НАТО
Посол Украины в Британии объяснил слова об отказе от членства в НАТО - РИА Новости, 14.02.2022
Посол Украины в Британии объяснил слова об отказе от членства в НАТО
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что его слова про возможность отказа от членства страны в НАТО были неправильно поняты, Киев не... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:46
2022-02-14T13:47
в мире
россия
мид украины
нато
украина
вадим пристайко
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ЛОНДОН, 14 фев - РИА Новости. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что его слова про возможность отказа от членства страны в НАТО были неправильно поняты, Киев не отказывается от стремления вступить в альянс.Ранее Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны". Позже в МИД Украины заявили, что эти слова "вырваны из контекста"."Я очень рад, что мне представился шанс прояснить мою позицию... вопрос, который был задан, создает неправильное понимание. Я сказал (корреспонденту), что мы (Украина) не являемся членом НАТО прямо сейчас и чтобы избежать войны, мы готовы на многие уступки... Но это не имеет ничего общего с НАТО, что закреплено в конституции", - заявил Пристайко в эфире телепрограммы BBC.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html
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в мире, россия, мид украины, нато, украина, вадим пристайко
11:46 14.02.2022 (обновлено: 13:47 14.02.2022)
 
Посол Украины в Британии объяснил слова об отказе от членства в НАТО

Посол Украины в Великобритании Пристайко: Киев не отказывается от членства в НАТО

© REUTERS / Peter NichollsПосол Украины в Великобритании Вадим Пристайко у здания посольства в Лондоне. 14 февраля 2022
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко у здания посольства в Лондоне. 14 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Peter Nicholls
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко у здания посольства в Лондоне. 14 февраля 2022
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 14 фев - РИА Новости. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что его слова про возможность отказа от членства страны в НАТО были неправильно поняты, Киев не отказывается от стремления вступить в альянс.
Ранее Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны". Позже в МИД Украины заявили, что эти слова "вырваны из контекста".
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"Я очень рад, что мне представился шанс прояснить мою позицию... вопрос, который был задан, создает неправильное понимание. Я сказал (корреспонденту), что мы (Украина) не являемся членом НАТО прямо сейчас и чтобы избежать войны, мы готовы на многие уступки... Но это не имеет ничего общего с НАТО, что закреплено в конституции", - заявил Пристайко в эфире телепрограммы BBC.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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