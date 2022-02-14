Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220214/ukraina-1772668545.html
Канцлер Германии пригрозил России "серьезными последствиями" из-за Украины
Канцлер Германии пригрозил России "серьезными последствиями" из-за Украины - РИА Новости, 14.02.2022
Канцлер Германии пригрозил России "серьезными последствиями" из-за Украины
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на пути в Киев, что ждет от Москвы сигнала о деэскалации. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:34
2022-02-14T11:34
в мире
владимир зеленский
сергей лавров
владимир путин
сша
киев
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764170084_0:70:2470:1459_1920x0_80_0_0_9d8eb3e02bc3c1411efee9236b8079df.jpg
БЕРЛИН, 14 фев – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на пути в Киев, что ждет от Москвы сигнала о деэскалации."В пути на Украину. Сегодня в Киеве и завтра в Москве я продолжу наши переговоры по все еще очень серьезной ситуации на украинской границе. В Киеве для меня важно выразить нашу неизменную солидарность и поддержку Украине. Мы срочно ожидаем сигналов о деэскалации из Москвы. Дальнейшая военная агрессия будет иметь очень серьезные последствия для России. В этом я абсолютно согласен с нашими союзниками. Мы наблюдаем очень и очень серьезную угрозу миру в Европе", - приводит пресс-служба кабмина слова Шольца.Канцлер ФРГ 14 февраля посетит Киев с визитом и встретится президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день после переговоров с Зеленским Шольц направится в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как заявили журналистам в ведомстве канцлера ФРГ, тот факт, что в Москву канцлер летит "через Киев", должен стать "конкретным сигналом поддержки и солидарности с Украиной".Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220214/voyna-1772628935.html
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772567852.html
сша
киев
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764170084_310:0:2470:1620_1920x0_80_0_0_0d8bcb5f23d8a1990de50d011ff07939.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин, сша, киев, россия, нато, олаф шольц, германия
11:34 14.02.2022
 
Канцлер Германии пригрозил России "серьезными последствиями" из-за Украины

Канцлер Германии Шольц пригрозил России "серьезными последствиями" из-за Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 14 фев – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на пути в Киев, что ждет от Москвы сигнала о деэскалации.
"В пути на Украину. Сегодня в Киеве и завтра в Москве я продолжу наши переговоры по все еще очень серьезной ситуации на украинской границе. В Киеве для меня важно выразить нашу неизменную солидарность и поддержку Украине. Мы срочно ожидаем сигналов о деэскалации из Москвы. Дальнейшая военная агрессия будет иметь очень серьезные последствия для России. В этом я абсолютно согласен с нашими союзниками. Мы наблюдаем очень и очень серьезную угрозу миру в Европе", - приводит пресс-служба кабмина слова Шольца.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
06:50
В Раде обвинили Запад в развязывании "войны" против Украины
Канцлер ФРГ 14 февраля посетит Киев с визитом и встретится президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день после переговоров с Зеленским Шольц направится в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как заявили журналистам в ведомстве канцлера ФРГ, тот факт, что в Москву канцлер летит "через Киев", должен стать "конкретным сигналом поддержки и солидарности с Украиной".
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
Вчера, 14:03
Посол Украины обвинил Германию в лицемерии
 
В миреВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВладимир ПутинСШАКиевРоссияНАТООлаф ШольцГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала