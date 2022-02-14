https://ria.ru/20220214/ukraina-1772668545.html

Канцлер Германии пригрозил России "серьезными последствиями" из-за Украины

Канцлер Германии пригрозил России "серьезными последствиями" из-за Украины - РИА Новости, 14.02.2022

Канцлер Германии пригрозил России "серьезными последствиями" из-за Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на пути в Киев, что ждет от Москвы сигнала о деэскалации. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T11:34

2022-02-14T11:34

2022-02-14T11:34

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БЕРЛИН, 14 фев – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на пути в Киев, что ждет от Москвы сигнала о деэскалации."В пути на Украину. Сегодня в Киеве и завтра в Москве я продолжу наши переговоры по все еще очень серьезной ситуации на украинской границе. В Киеве для меня важно выразить нашу неизменную солидарность и поддержку Украине. Мы срочно ожидаем сигналов о деэскалации из Москвы. Дальнейшая военная агрессия будет иметь очень серьезные последствия для России. В этом я абсолютно согласен с нашими союзниками. Мы наблюдаем очень и очень серьезную угрозу миру в Европе", - приводит пресс-служба кабмина слова Шольца.Канцлер ФРГ 14 февраля посетит Киев с визитом и встретится президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день после переговоров с Зеленским Шольц направится в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как заявили журналистам в ведомстве канцлера ФРГ, тот факт, что в Москву канцлер летит "через Киев", должен стать "конкретным сигналом поддержки и солидарности с Украиной".Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772628935.html

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772567852.html

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