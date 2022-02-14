Японцы увидели уродство поступков США в отношении Украины и России

11:31 14.02.2022 (обновлено: 13:37 14.02.2022)
Японцы объяснили мотивы США в "раздувании военной истерии" из-за Украины
Читатели японских СМИ: американские методы нагнетания истерии довольно уродливы
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент "Родина-мать" в Киеве
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Читатели японских СМИ прокомментировали ситуацию вокруг Украины, обвинив США в провоцировании паники.
"Нет, действительно, американские методы нагнетания истерии довольно уродливы. Создается впечатление, что США хотят начать войну, обвинив другую сторону в том, что "она начала первой", — написал один из пользователей.
"Байдену стало совершенно невтерпеж, чтобы Россия, наконец, решилась на вторжение на Украину", — добавил другой комментатор.
"Америка загнала себя в угол. Против ядерной державы она ничего не может сделать. Ей остается только гадать, что предпримут дальше крутые российские политики", — отметил один из юзеров.
По мнению читателей, конфликт можно разрешить решительными действиями со стороны Украины.
"Если Украина откажется от вступления в НАТО и заявит о своей позиции нейтральной страны, вся ситуация немедленно разрешится. В результате переговоров можно будет заключить договор о ненападении между Россией и Европой и получить финансовую поддержку Запада", — предложил комментатор.
Некоторые пользователи придумали неординарные способы выхода из ситуации.
"А может, и украинцам и русским разместить на границе какие-нибудь талисманы — обереги, которые лишили ли бы обе стороны воинственных намерений?" — в шутку предположил один из юзеров.
В последние месяцы Запад постоянно обвиняет Москву в подготовке "вторжения на Украину", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, накануне газета Politico со ссылкой на "информированные источники" написала, что президент США Джо Байден назвал лидерам западных стран дату якобы планируемого "нападения" — 16 февраля.
В России отвергают все приписываемые ей планы по эскалации конфликта на Украине и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения более половины личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации ситуации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информационная истерика Запада сопровождается большим количеством лжи и фейков.
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11 февраля, 22:27Спасет ли Россия Украину