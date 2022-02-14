https://ria.ru/20220214/ukraina-1772667378.html

Японцы увидели уродство поступков США в отношении Украины и России

Японцы объяснили мотивы США в "раздувании военной истерии" из-за Украины - РИА Новости, 14.02.2022

Японцы увидели уродство поступков США в отношении Украины и России

Читатели японских СМИ прокомментировали ситуацию вокруг Украины, обвинив США в провоцировании паники. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T11:31

2022-02-14T11:31

2022-02-14T13:37

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Читатели японских СМИ прокомментировали ситуацию вокруг Украины, обвинив США в провоцировании паники."Нет, действительно, американские методы нагнетания истерии довольно уродливы. Создается впечатление, что США хотят начать войну, обвинив другую сторону в том, что "она начала первой", — написал один из пользователей."Байдену стало совершенно невтерпеж, чтобы Россия, наконец, решилась на вторжение на Украину", — добавил другой комментатор."Америка загнала себя в угол. Против ядерной державы она ничего не может сделать. Ей остается только гадать, что предпримут дальше крутые российские политики", — отметил один из юзеров.По мнению читателей, конфликт можно разрешить решительными действиями со стороны Украины."Если Украина откажется от вступления в НАТО и заявит о своей позиции нейтральной страны, вся ситуация немедленно разрешится. В результате переговоров можно будет заключить договор о ненападении между Россией и Европой и получить финансовую поддержку Запада", — предложил комментатор.Некоторые пользователи придумали неординарные способы выхода из ситуации."А может, и украинцам и русским разместить на границе какие-нибудь талисманы — обереги, которые лишили ли бы обе стороны воинственных намерений?" — в шутку предположил один из юзеров.В последние месяцы Запад постоянно обвиняет Москву в подготовке "вторжения на Украину", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, накануне газета Politico со ссылкой на "информированные источники" написала, что президент США Джо Байден назвал лидерам западных стран дату якобы планируемого "нападения" — 16 февраля.В России отвергают все приписываемые ей планы по эскалации конфликта на Украине и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения более половины личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации ситуации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информационная истерика Запада сопровождается большим количеством лжи и фейков.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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джо байден, дмитрий песков, киев, россия, нато, сша, в мире